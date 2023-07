Política Diplomacia: Lula completará 37 dias fora do Brasil este ano

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Desde que assumiu o mandato em janeiro deste ano, essa será a nona viagem internacional do petista Foto: Ricardo Stuckert/PR Desde que assumiu o mandato em janeiro deste ano, essa será a nona viagem internacional do petista. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca para Bruxelas, na Bélgica, onde irá participar da 3ª Reunião de Cúpula da Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos) – UE (União Europeia).

Desde que assumiu o mandato em janeiro deste ano, essa será a nona viagem internacional do petista e o 13º país a ser visitado, completando 37 dias fora do Brasil no ano, quando voltar na quarta-feira (19).

O petista já foi para 12 países em seu novo mandato. A primeira viagem para fora do Brasil foi para Argentina e Uruguai, em janeiro. No mês seguinte, foi aos Estados Unidos para se reunir com o presidente norte-americano, Joe Biden.

Em sua agenda internacional, Lula priorizou visitar países europeus, como Portugal, Espanha, Itália e França. Ele foi para coroação de Charles, no Reino Unido, em uma viagem que custou R$ 3 milhões aos cofres públicos. Já para China e Emirados Árabes, o custo foi de R$ 6,6 milhões. Em junho, Lula foi à Europa onde participou de uma cúpula organizada pelo governo francês para discutir um novo pacto financeiro global.

No evento, voltou a criticar a carta que a União Europeia enviou ao Mercosul sobre o acordo entre os blocos. Antes da França, Lula foi a Roma e ao Vaticano.

Bélgica

A cúpula entre a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e a União Europeia acontecerá em 17 e 18 de julho em Bruxelas, capital belga. Lula foi convidado pelo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que está no comando rotativo da União Europeia. O brasileiro, por sua vez, também preside o Mercosul temporariamente.

O encontro, o primeiro entre os dois blocos desde 2015, vai tratar de temas de interesse internacional. Em paralelo, o presidente brasileiro também terá outros compromissos.

Lula terá até sete encontros bilaterais e deve se reunir com o rei e o primeiro-ministro belgas, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Somados os dois blocos, Celac e União Europeia reúnem 60 países. A última cúpula aconteceu em 2015, também na Bélgica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/encontro-na-belgica-lula-completara-37-dias-fora-do-brasil-este-ano/

Diplomacia: Lula completará 37 dias fora do Brasil este ano

2023-07-15