Rio Grande do Sul Operação da Polícia Rodoviária Federal prende quatro pessoas nas rodovias do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2023

Ao todo quatro foram pessoas detidas Foto: Divulgação/PRF Ao todo quatro foram pessoas detidas. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na noite dessa sexta-feira (14) e madrugada do sábado (15), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou as ações voltadas à prevenção e à repressão de delitos nas rodovias federais com a operação Clausa Civitate. Foram realizadas barreiras e abordagens em vários pontos do Rio Grande do Sul.

Com o apoio do serviço de inteligência e com o objetivo de prender criminosos, recuperar veículos roubados, retirar armas ilegais e drogas de circulação, a operação fiscalizou cerca de 130 veículos e 250 pessoas.

Ao todo quatro foram pessoas detidas, sendo duas por tráfico de drogas, uma por receptação de veículo roubado e uma por descaminho.

Em Bagé, policiais rodoviários federais prenderam dois homens com mais de sete quilos de drogas entre cocaína, crack e maconha. Os entorpecentes estavam escondidos no compartimento do motor de um automóvel que trafegava na BR-153.

Já em Capão do Leão, na BR-116, um homem foi preso por descaminho. No compartimento de carga da carreta que ele dirigia os agentes encontraram, misturados com uma carga de arroz, 360 litros de um licor que entrou no país sem o pagamento de impostos. O valor da carga é estimado em aproximadamente R$ 60 mil.

Na região metropolitana de Porto Alegre, na BR-290, um indivíduo foi preso dirigindo um carro com as placas clonadas. O automóve havia sido roubado à mão armada há dois dias no bairro Rubem Berta na capital gaúcha.

2023-07-15