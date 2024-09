Rio Grande do Sul Defesa Civil alerta para possibilidade de mais chuvas nos próximos dias no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

O acumulado de chuvas passou de 60 mm em alguns municípios gaúchas e as rajadas de vento atingiram 101 km/h Foto: Reprodução O acumulado de chuvas passou de 60 mm em alguns municípios gaúchas e as rajadas de vento atingiram 101 km/h. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após as chuvas e temporais que atingiram o Rio Grande do Sul durante a madrugada dessa terça-feira (24), a Defesa Civil alerta para a possibilidade de novas precipitações nos próximos dias. Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuvas passou de 60 milímetros em alguns municípios gaúchos. Já as rajadas de vento atingiram 101 km/h.

Conforme dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os maiores volumes de chuvas nas últimas 24 horas foram registrados no Sul do Estado, com precipitações de 68,8 mm em Camaquã, 68,2 mm em Rio Grande e 63,6 mm em Capão do Leão. As maiores velocidades de ventos foram registradas em Bagé (101 km/h), Canguçu (88 km/h), Caçapava do Sul (87 km/h) e Dom Pedrito (81 km/h).

Diversos municípios reportaram destelhamento de casas, especialmente em zonas rurais, além de alagamentos pontuais. As equipes de Defesa Civil municipais atuam para atendimento das ocorrências.

De acordo com as previsões meteorológicas, os efeitos da frente fria que está agindo sobre o Rio Grande do Sul nos últimos dias devem ser sentidos com chuvas intensas e volumes variando de 80 mm a 150 mm, podendo chegar a 180 mm em algumas áreas. A velocidade dos ventos pode variar de 40 km/h a 80 km/h.

Nesta quarta-feira (25), a chuva continua, com pontos intensificados na região Sul, onde os volumes podem chegar a 140 mm. A frente fria deve avançar durante a noite, aumentando a possibilidade de temporais e rajadas de ventos de até 80 km/h.

As regiões Norte e Centro devem ter tempestades isoladas na quinta-feira (26), enquanto, no restante do RS, as chuvas podem gerar volumes entre 30 mm e 70 mm. Já na madrugada de sexta-feira (27), a metade Norte deve ter chuvas leves, com o tempo firmando ao longo do dia.

Com as chuvas previstas até quinta-feira, parte das bacias hidrográficas do Estado estão em grau de Alerta (cidades indicadas em amarelo no mapa). São elas: Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo, Ijuí, Piratini, Butuí-Icamaquã, Ibicuí, Quaraí, Alto e Baixo Jacuí, Vacacaí-Vacacaí Mirim, Pardo, Taquari-Antas, Caí, Sinos, Gravataí, Guaíba, Camaquã, Mirim-São Gonçalo, Litoral Médio e Tramandaí.

Para essa condição, a Defesa Civil aponta risco de elevação em arroios e rios menores, com possíveis inundações em corpos hídricos sem monitoramento, além de risco de alagamentos em perímetros urbanos, em decorrência da quantidade elevada de chuvas em pouco tempo.

