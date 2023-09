Porto Alegre Defesa Civil alerta para possíveis inundações em regiões ribeirinhas de Porto Alegre

6 de setembro de 2023

O evento poderá ter início nesta quarta-feira (06), e se estender até sábado (09) Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

A Defesa Civil Municipal alerta para a possibilidade de inundações nas regiões ribeirinhas de Porto Alegre, especialmente no Bairro Arquipélago e na Zona Sul, em decorrência dos grandes volumes hídricos que escoam do sistema Jacuí/Taquari e contribuem para elevação do nível do Guaíba. O evento poderá ter início nesta quarta-feira (06), e se estender até sábado (09).

O informe é preventivo, e segue alerta da Defesa Civil do Estado. A Copae (Comissão Permanente de Atuação em Emergência), integrada por diversos órgãos municipais e estaduais, acompanha as atualizações da previsão do tempo, está organizando ações e mobilizando equipes para atendimento à população.

A Defesa Civil orienta que a população evite transitar na rua durante o período do alerta, abrigue-se em local seguro, no caso de habitar imóveis em áreas de risco sujeitas a inundações, buscar auxílio e abrigo temporário junto a familiares ou nas estruturas disponibilizadas pela prefeitura, não transitar em locais sujeitos a inundações ou enxurradas e não entre em alagamentos.

Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

