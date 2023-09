Porto Alegre Obras de melhorias no Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, começam na segunda-feira

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ordem de início das obras foi assinada pelo prefeito Sebastião Melo Foto: Alex Rocha/PMPA Ordem de início das obras foi assinada pelo prefeito Sebastião Melo. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ordem de início das obras de melhorias no Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, foi assinada na manhã desta quarta-feira (6). O investimento inicial é de R$ 1,95 milhão. O dinheiro será aplicado na reforma de parte da arquibancada, na troca de aberturas e janelas, reparos elétricos, instalação de uma subestação de energia, reestruturações do vestiário e de salas administrativas.

Os trabalhos da primeira etapa das obras começarão na segunda-feira (11) e têm previsão de conclusão em até oito meses. No total, serão investidos cerca de R$ 10 milhões na recuperação do ginásio.

De acordo com as secretarias municipais de Esporte, Lazer e Juventude e de Obras e Infraestrutura, também estão previstas a realização de outras etapas de melhorias no local. Elas devem ocorrer a partir de 2024 e incluir a reforma da outra metade da arquibancada, troca de telhado, reparos nas cabines de televisão e de rádio, instalação de iluminação de LED, novos pontos de acessibilidade (elevador e rampas), além de reformas na pracinha e áreas externas. Para essas etapas, há previsão de investimento de mais R$ 8 milhões.

O investimento de R$ 1,95 milhão foi possível em razão do repasse de uma emenda parlamentar do ex-deputado João Derly (R$ 1,1 milhão) e contrapartida de R$ 840 mil da prefeitura de Porto Alegre.

“Sempre gosto de lembrar que esse ginásio é uma obra do então prefeito Alceu Collares e, agora, agradecemos ao João Derly pela emenda parlamentar. Temos ótimas recordações de eventos esportivos aqui, mas também de momentos de solidariedade. O Tesourinha já acolheu desabrigados por enchentes, já recebeu doações e sediou campanhas de vacinação. É um equipamento extremamente importante da cidade, tem de estar bem conservado e com manutenção em dia”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Mesmo com as obras, o ginásio seguirá aberto, funcionando com restrições em alguns setores, mas recebendo a comunidade para atividades esportivas. Em outubro, o Tesourinha completará 32 anos de existência. Local de eventos históricos, sediou, por exemplo, a final do Campeonato Nacional de Basquete, em 17 de abril de 1994, quando o Corinthians, de Santa Cruz do Sul, venceu Franca (SP) por 99 a 92.

Além das práticas esportivas, o ginásio também já recebeu importantes ações de saúde e sociais. Durante a pandemia de coronavírus, foi um dos locais de vacinação contra a Covid-19 e de arrecadação de roupas e alimentos. Em 2022, serviu de abrigo para pessoas em situação de rua em dias de frio intenso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/obras-de-melhorias-no-ginasio-tesourinha-em-porto-alegre-comecam-na-segunda-feira/

Obras de melhorias no Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, começam na segunda-feira

2023-09-06