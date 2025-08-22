Porto Alegre Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos de terra em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Capital gaúcha registrou nesta sexta um volume de chuva próximo à média histórica para todo o mês de agosto. Foto: Alex Rocha/PMPA Capital gaúcha registrou nesta sexta um volume de chuva próximo à média histórica para todo o mês de agosto. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Com as chuvas intensas registradas durante a madrugada e manhã desta sexta-feira (22) em Porto Alegre, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para risco moderado de deslizamentos de terra pontuais na capital gaúcha.

As informações foram repassadas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Conforme o boletim, os bairros em atenção são: Sarandi, Vila São José, Glória, Hípica, Restinga, Nonoai, Serraria, Pitinga, Campo Novo, Vila Nova, Aberta dos Morros e Lomba do Pinheiro.

A Defesa Civil orienta os cidadãos a evitarem áreas de risco. Em caso de emergência, acione a Brigada Militar pelo 190 ou os Bombeiros pelo 193.

O órgão ainda orienta a identificar os sinais de que deslizamentos de terra estão prestes a acontecer: barulhos ou vibrações no piso, telhado ou nas paredes, inclinações em postes, muros ou árvores, fendas ou trincas no terreno. Se visualizar quaisquer desses sinais, saia imediatamente e acione as forças de resposta. Lembre-se de avisar vizinhos e a comunidade do entorno caso ocorram quaisquer fatos atípicos.

Porto Alegre registrou nesta sexta um volume de chuva próximo à média histórica para todo o mês de agosto, que é de 120 milímetros. Em alguns pontos verificados pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), os acumulados se aproximaram desse índice: Lomba do Sabão (108 mm), Passo das Pedras (89 mm) e Agronomia (88 mm) foram os mais afetados.

Para entender então o que significam os volumes de chuva, o cálculo deve ser feito em milímetros e metro quadrado. Em um espaço de um metro por um metro, 1 litro de água subiria até a marca de 1 milímetro. Ou seja, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Em um caso onde o volume de chuva registrado é de 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado. O tempo de medição também é levado em conta pelos especialistas para saber se a chuva foi volumosa.

De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o sistema de drenagem urbana operou de forma ininterrupta desde a madrugada. Não houve registros de falhas nas 23 casas de bombas.

O alerta meteorológico da Defesa Civil Municipal segue em vigor até a noite deste sábado (23). A expectativa é de instabilidade ao longo do dia, com cerca de 40 milímetros de precipitação. As rajadas de vento podem superar os 70 km/h. A temperatura deve cair, chegando a 10°C durante a noite.

O órgão recomenda à população evitar deslocamentos desnecessários, áreas alagadas, arroios e rios. Também é importante manter distância de postes e placas de sinalização. Moradores de áreas de risco devem procurar abrigo seguro. Em caso de emergência, o contato pode ser feito pelo telefone 199.

