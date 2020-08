A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta para risco de temporal, entre as 18h desta sexta-feira (14), e 10h deste sábado (15), com acumulado de chuva próximo a 30 milímetros, acompanhado de descargas elétricas, rajadas de vento de 60 quilômetros por hora e eventual queda de granizo. Os prognósticos foram divulgados pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

A Defesa Civil e a Copae (Comissão Permanente de Atuação em Emergência), integrada pelos órgãos municipais, estão em alerta acompanhando as atualizações da previsão do tempo, com equipes prontas para atendimento à população.

Em caso de emergência, a orientação é acionar o órgão através do telefone 199, ou Corpo de Bombeiros pelo 193.

Instruções de segurança: evite transitar na rua durante o período do alerta; abrigue-se em local seguro; não enfrente o mau tempo; mantenha-se afastado de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias; desligue equipamentos da rede elétrica; não entre em alagamentos; observe alterações nas encostas; atenção especial no trânsito (motoristas de veículos e pedestres).