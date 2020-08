A avenida Ernesto Neugebauer, na Zona Norte, foi liberada para o trânsito de veículos na manhã desta sexta-feira (14). A liberação da via, que fica no bairro Humaitá, foi feita pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior. Ela recebeu nova pavimentação em blocos de concreto e rede de drenagem nos 2.680 metros de extensão, passeio público e meio-fio em concreto, duas faixas de rolamento com seis metros de largura e sinalização horizontal, vertical e semafórica.

“A Ernesto Neugebauer é uma importante via da Zona Norte que favorece a integração metropolitana via BR-116 e RS-290. Tivemos de mexer no projeto original e isso demandou mais tempo para sua conclusão. A avenida vai desafogar o trânsito em dias de jogos na Arena”, lembra o prefeito, acrescentando que mesmo com a pandemia, a prefeitura manteve investimentos em obras consideradas prioritárias.

A entrega foi comemorada pelos moradores da região. Este foi o caso do contador Ivan Ribas de Lima, 53 anos, que mora há mais de 30 no número 345 da avenida Ernesto Neugebauer. “Um sonho realizado, uma maravilha que irá facilitar a nossa vida. Desde 2012, quando começaram as primeiras medições, começamos a sonhar e nem a demora fez com que perdêssemos a fé”, diz. Lima lembra que em 2017 gravou em vídeo a manifestação de Marchezan, recém empossado, quando esteve no local e prometeu aos moradores que entregaria a via em seu governo. “Mantive a gravação e nunca duvidei”, enfatiza o contador ao mostrar o vídeo, em seu celular, ao prefeito. Durante o percurso a pé, o chefe do Executivo ouviu agradecimentos dos moradores que se aproximavam do portão de suas residências para saudá-lo.

Investimento – A obra recebeu investimento de R$ 12,6 milhões oriundos de financiamentos com a Caixa Econômica Federal e o Banrisul, e mais R$ 275,4 mil aplicados na sinalização viária, do caixa da prefeitura. O trecho que recebeu a intervenção é entre a rua Dona Teodora e proximidades do acesso à BR-290. “A via está completamente revitalizada e com mais conforto e segurança viária. Foram instalados um conjunto semafórico na esquina da rua Dona Teodora com a Ernesto Neugebauer, incluindo travessias de pedestres e outras duas travessias de pedestres semaforizadas na própria Ernesto. Também estão contempladas no projeto quatro novas paradas de ônibus para atender os usuários de transporte coletivo”, ressalta o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen.

Histórico

O contrato para execução foi assinado e a obra iniciada em abril de 2016. Teve uma paralisação em 2017 porque os quantitativos presentes no projeto foram inferiores ao necessário na realização do reforço viário. O reinício dos trabalhos ocorreu em janeiro de 2019. A execução de infraestrutura e pavimentação da rua José Pedro Boéssio faz parte do mesmo contrato.

Rua José Pedro Boéssio

As obras de infraestrutura e pavimentação, iniciadas no final de 2019, estão com 25% de execução. Contempla o trecho entre a avenida Palmira Gobbi e a avenida Ernesto Neugebauer e abrange serviços de drenagem pluvial em galerias de concreto nos dois lados da via, pavimento em blocos de concreto e passeio em concreto. No momento, está sendo removido o restante do pavimento antigo e executado serviço de escavação, reforços de subleito, colocação de camadas de rachão, concreto rolado, pavimentação em blocos de concreto, além de galerias de drenagem. O prazo contratual para finalização é agosto de 2021.

Melhoria viária

A prefeitura também realizou, atendendo demanda da comunidade do entorno da obra, a pavimentação do acesso entre a rua Diretor Augusto Pestana e a Ernesto Neugebauer. A entrada da Vila dos Ferroviários agora conta com calçamento novo em blocos de concreto. Também foi recuperado o calçamento de paralelepípedos existente e instalado meio-fio e duas bocas de lobo, com investimento de cerca de R$ 39 mil, provenientes do Contrato de Revitalização de Calçadas e Passeios Públicos, firmado em janeiro pelo Município.

Trânsito

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa alterações no trânsito que ocorrem na região a partir desta sexta-feira. Os veículos que trafegam pela Ernesto Neugebauer no sentido Norte-Sul, oriundos da José Pedro Boéssio, voltam a ter o acesso liberado a partir da rua Irmão Félix Roberto. A linha de transporte coletivo 704.1 Humaitá / A.J.Renner / Dona Teodora retorna ao trajeto original a partir de segunda-feira (17). Os agentes da EPTC vão monitorar a circulação e orientar os motoristas para minimizar os impactos no trânsito. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA.

A vistoria da avenida também contou com as presenças dos vereadores Ramiro Rosário e Mauro Pinheiro e dos executivos da empresa Pedra, responsável pela obra: Adriano Canal, diretor Comercial; Andrigo Scodro, engenheiro gerente da empresa; e Antônio Tavares, gerente da obra.