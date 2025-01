Porto Alegre Defesa Civil apresenta totens e Centro de Monitoramento e Alerta a subprefeituras de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Subprefeitos receberam orientações sobre a operação dos equipamentos Foto: Cesar Lopes/PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Defesa Civil organizou, nesta segunda-feira (20), uma reunião estratégica que contou com a participação de representantes de oito subprefeituras de Porto Alegre. O encontro teve como objetivo apresentar o Cemadec (Centro de Monitoramento e Alerta) e os novos totens de proteção e monitoramento instalados em áreas vulneráveis da cidade.

As subprefeituras envolvidas foram as contempladas com os totens, que têm como função alertar e orientar a população em situações de risco, como enchentes e deslizamentos. Os gestores receberam instruções sobre a operação do equipamento e sua importância como ferramenta de conscientização e prevenção.

O diretor-geral da Defesa Civil, coronel Evaldo Rodrigues Junior, destacou o papel fundamental da integração entre as subprefeituras e a órgão na proteção dos cidadãos. “O trabalho em conjunto fortalece nossa capacidade de resposta e amplia a segurança da população. É fundamental que todos compreendam a função dos totens e a importância de disseminar essas informações nas comunidades,” afirmou o coronel.

O secretário de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, também participou do encontro e ressaltou a relevância do alinhamento entre os subprefeitos e as instituições de defesa. “Muitas vezes, o subprefeito é o primeiro a chegar em uma ocorrência. Essa proximidade com a comunidade faz com que a subprefeitura seja uma ponte essencial entre a população e a Defesa Civil,” disse Trogildo.

Integração reforçada

O Cemadec foi apresentado como uma central estratégica para o monitoramento de riscos e emissão de alertas, atuando de forma integrada com as equipes de campo. Já os totens instalados nas comunidades foram apontados como ferramentas inovadoras, capazes de fornecer informações em tempo real e guiar ações preventivas.

A reunião encerrou com um alinhamento entre os participantes para fortalecer as ações educativas e de engajamento, garantindo que as comunidades estejam preparadas para agir em situações de emergência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/defesa-civil-apresenta-totens-e-centro-de-monitoramento-e-alerta-a-subprefeituras-de-porto-alegre/

Defesa Civil apresenta totens e Centro de Monitoramento e Alerta a subprefeituras de Porto Alegre

2025-01-20