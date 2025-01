Porto Alegre Dmae mobiliza 31 equipes na limpeza da rede de drenagem urbana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Operação foi reforçada por caminhões hidrojatos credenciados pelo DMLU e EPTC Foto: Luciano Lanes/PMPA Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) mobiliza 31 equipes entre esta segunda-feira (20), e o domingo (26), na força-tarefa de limpeza do sistema de drenagem. Nas últimas semanas, a operação foi reforçada por caminhões hidrojatos credenciados pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) e pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Das 31 frentes de trabalho em andamento, 22 estão concentradas nas áreas afetada pela cheia de maio de 2024. As demais atuam nas outras regiões da cidade garantindo a continuidade da manutenção do sistema de drenagem em toda a Capital. Até o momento, 418 quilômetros de tubulações foram limpos na região inundada, totalizando 80% da rede impactada.

Programação

Nesta semana, na Zona Norte, o serviço ocorrerá nos bairros Sarandi (ruas Ulysses de Alencastro Brandão, Laudelino Freire, Josué de Castro, Vieira da Silva e no Loteamento Senhor do Bonfim), Farrapos (ruas Doraci da Silva Theobald, Bambas da Orgia), Floresta (avenida Farrapos), Anchieta (avenida Fernando Ferrari), São Geraldo (rua do Parque) e Humaitá.

Já na área central, o roteiro inclui os bairros Centro Histórico (avenida Otávio Rocha e ruas Caldas Júnior, General Câmara, Comendador Manoel Pereira, José Montaury, Conceição, Voluntários da Patria e outras vias), Petrópolis (rua João Abbott), Auxiliadora (avenida Nova York), Santana (rua Doutor Gastão Rhodes) e Moinhos de Vento (rua Fernando Gomes).

Nas zonas Sul e Leste, a operação percorrerá as ruas onde há protocolos pendentes no Sistema 156. As equipes atuam das 8h30min às 17h, com uma hora de intervalo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/dmae-mobiliza-31-equipes-na-limpeza-da-rede-de-drenagem-urbana-de-porto-alegre/

Dmae mobiliza 31 equipes na limpeza da rede de drenagem urbana de Porto Alegre

2025-01-20