Porto Alegre Defesa Civil de Porto Alegre atende mais de 1,5 mil famílias na região das Ilhas

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A ação envolve a distribuição de cestas básicas, material de limpeza, água potável e ferramentas. Foto: Cristine Rochol/PMPA A ação envolve a distribuição de cestas básicas, material de limpeza, água potável e ferramentas. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde o final de maio, a Defesa Civil de Porto Alegre está realizando a entrega de donativos no bairro Arquipélago. Conforme o órgão mais de 1,5 mil famílias foram atendidas até esta quarta-feira (12).

A ação envolve a distribuição de cestas básicas, material de limpeza, água potável e ferramentas, como pás de corte e de concha, além de rodos metálicos e de madeira.

As entregas têm sido realizadas em pontos fixos localizados nas ilhas da Pintada, Mauá, Flores, Pavão e Marinheiros. Para alcançar áreas inacessíveis por via terrestre, a operação conta com o suporte de embarcações e veículos lagarta anfíbios fornecidos pela Marinha do Brasil.

O posto avançado na Ilha da Pintada permanecerá em funcionamento, oferecendo atendimento de saúde, informações e cadastramento para benefícios sociais, além da distribuição de donativos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/defesa-civil-de-porto-alegre-atende-mais-de-15-mil-familias-na-regiao-das-ilhas/

Defesa Civil de Porto Alegre atende mais de 1,5 mil famílias na região das Ilhas

2024-06-12