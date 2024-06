Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul recebe doação de leite materno para hospitais que estão com estoques reduzidos

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

As fortes chuvas e alagamentos prejudicaram o acesso das doadoras voluntárias aos Bancos de Leite. Foto: Divulgação/SES As fortes chuvas e alagamentos prejudicaram o acesso das doadoras voluntárias aos Bancos de Leite. (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

Uma remessa de 120 frascos, com 275ml cada, de leite humano pasteurizado, foi enviada ao Rio Grande do Sul pela Rede Brasileira de Leite Humano na terça-feira (11).

O objetivo é suprir bancos de leite de hospitais de Porto Alegre que atendem bebês prematuros e de baixo peso em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Neonatais e que estão com estoques reduzidos devido às enchentes que acometeram o Estado em maio. As fortes chuvas e alagamentos prejudicaram o acesso das doadoras voluntárias aos Bancos de Leite. O total de 33 litros é suficiente para alimentar cerca de 25 bebês por uma semana.

Esse é o primeiro lote de outros que ainda deverão ser enviados pela rede, em ação conjunta com a Secretaria da Saúde (SES) e o Ministério da Saúde. A distribuição dos frascos recebidos será realizada por meio do Centro de Referência Estadual de Bancos de Leite no RS, localizado na Santa Casa de Porto Alegre.

Nessa primeira remessa, receberão leite pasteurizado as maternidades dos hospitais Materno Infantil Presidente Vargas, Fêmina, Hospital de Clínicas e a própria Santa Casa.

Alimento completo

Há forte base científica para considerar o leite materno o melhor alimento para bebês. Trata-se de uma fonte de nutrientes para as funções biológicas, com papel importante na proteção imunológica contra doenças infecciosas, na adequação nutricional e no desenvolvimento afetivo e psicológico – além de proteger a criança contra diarreias, infecções respiratórias e alergias.

Os Bancos de Leite Humano (BLH) oferecem orientação e apoio à amamentação e têm funções técnicas de coletar, processar, armazenar e ofertar leite humano a bebês prematuros e de baixo peso.

Nesse sentido, a doação de leite materno é fundamental para ampliar as chances de recuperação dos bebês internados em UTIs neonatais, além de proporcionar um desenvolvimento mais saudável por toda a vida.

