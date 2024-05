Rio Grande do Sul Defesa Civil do Rio Grande do Sul disponibiliza nova ferramenta de atendimento ao cidadão

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

A utilização do novo mecanismo de atendimento vai permitir mais agilidade nos atendimentos de emergência Foto: Divulgação/Defesa Civil A utilização do novo mecanismo de atendimento vai permitir mais agilidade nos atendimentos de emergência - Foto: Divulgação/Defesa Civil Foto: Divulgação/Defesa Civil

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que atua no Codec (Centro de Operações de Proteção e Defesa Civil), desenvolveu um assistente automatizado de atendimento ao cidadão. A partir de agora, ao entrar em contato pelo Whatsapp com o Codec pelo número (51) 98401-2527, a pessoa interage com um sistema que identifica qual tipo de atendimento está sendo solicitado.

De acordo com o secretário chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira, o objetivo da iniciativa é garantir agilidade na resposta para quem precisa da Defesa Civil ou do Estado, fornecendo orientações claras sobre diversos assuntos.

A ferramenta foi desenvolvida por integrantes da Defesa Civil gaúcha, com apoio da empresa Botmaker, que presta serviços para o Sicredi. As duas empresas disponibilizaram um time de desenvolvedores, que trabalharam para a operacionalização da solução. A empresa Meta contribuiu isentando de custos o serviço. Também colaboram com a iniciativa a Compass UOL e equipes da Universidade de Santa Cruz do Sul.

Como funciona

Se o cidadão solicitar um resgate urgente ou informar alguma emergência (como atendimento médico, por exemplo), ele interage com ferramenta, que verifica informações essenciais: quantas pessoas precisam de ajuda e a localização para onde o resgate especializado do Corpo de Bombeiros Militar do RS deve ser direcionado.

Se forem identificadas situações de risco iminente, um atendente humano assume a demanda e verifica qual a necessidade e solicita dados mais específicos.

Além de demandas de emergência, podem ser acessadas, por meio da ferramenta, orientações a respeito de doações, informações sobre itens de ajuda humanitária, localização de abrigos públicos e rotas possíveis em rodovias. Esses dois últimos serviços utilizam dados da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Comando Rodoviário da Brigada Militar, respectivamente.

2024-05-15