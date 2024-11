Rio Grande do Sul Defesa Civil realizará teste com envio de alertas sobre desastres naturais para 36 municípios gaúchos

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

A ferramenta estará pronta para operar nos 497 municípios gaúchos a partir do dia 4 de dezembro. Foto: Luís André/Secom A ferramenta estará pronta para operar nos 497 municípios gaúchos a partir do dia 4 de dezembro. (Foto: Luís André/Secom) Foto: Luís André/Secom

A partir do mês de dezembro, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul e de outros seis Estados das regiões Sul e Sudeste poderão utilizar, em casos de desastres extremos, a ferramenta Defesa Civil Alerta utilizando-se a tecnologia cell broadcast, que encaminha alertas para celulares em áreas de risco.

Criada em parceria da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e das quatro grandes operadoras de telefonia, a nova tecnologia, utiliza a rede de telefonia celular para emitir os alertas, com aviso sonoro e vibratório, sobressaindo-se a qualquer outro conteúdo em uso na tela do usuário, para uma determinada região que esteja incluída na área de risco.

Com o novo sistema, os residentes em áreas de risco e visitantes (inclusive estrangeiros) que estejam passando pelo local vão receber as mensagens, sem a necessidade de cadastro prévio, e mesmo que os celulares estejam configurados em modo silencioso. A ferramenta estará pronta para operar nos 497 municípios gaúchos a partir do dia 4 de dezembro.

No Rio Grande do Sul, o primeiro teste, realizado em agosto, contou com a participação de dois municípios: Muçum e Roca Sales, ambos localizados no Vale do Taquari. No sábado (30) será realizado um segundo evento demonstração, agora expandindo o exercício para 36 municípios de diversas regiões do estado. Além de monitorar o funcionamento da ferramenta, o teste busca, também, ambientar a população para esse novo formato de alertas, conhecido como cell broadcast.

Participarão da atividade as cidades definidas pela Defesa Civil Nacional: Eldorado do Sul, Igrejinha, Itati, Maquiné, Montenegro, Nova Hartz, Novo Hamburgo, Pantano Grande, Parobé, Rolante, São Jerônimo, Três Coroas, Três Forquilhas, Cachoeira do Sul, Santa Maria, Capão do Leão, Pedro Osório, Pelotas, São Lourenço do Sul, Porto Mauá, Porto Xavier, Alegrete, Dom Pedrito, Itaqui, Quaraí, Rosário do Sul, Uruguaiana, Barra da Guarita, Iraí, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Muçum, Caxias do Sul, São Sebastião do Caí e São Vendelino.

A ferramenta irá ser agregada às outras formas de envio de alertas já utilizadas pela Defesa Civil Estadual: mensagens SMS, redes sociais, site oficial e os comunicados enviados diretamente às prefeituras e aos coordenadores municipais de Proteção e Defesa Civil.

“É importante que a população participe dos exercícios e compreenda que o alerta cell broadcast será utilizado somente em casos de eventos extremos, sendo um recurso que se agrega aos demais alertas já existentes, em especial àqueles enviados por SMS”, destacou o coronel Luciano Chaves Boeira, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil do RS.

