Porto Alegre Governo gaúcho e prefeitura de Porto Alegre debatem projetos de reconstrução após a enchente de maio

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

Melo apresentou como prioridade projetos relacionados à contenção de cheias, macro e micro drenagem e saneamento. Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O governador do Rio Grande do Sul em exercício, Gabriel Souza, recebeu nesta terça-feira (19), no Palácio Piratini, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, para tratar de projetos de reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes de maio na cidade. Melo apresentou como prioridade projetos relacionados à contenção de cheias, macro e micro drenagem e saneamento. O secretário-adjunto da Reconstrução Gaúcha, Gabriel Fajardo, acompanhou a reunião. O encontro ainda abordou a integração do transporte metropolitano.

“O governador Eduardo Leite já sinalizou que é possível integrar os projetos de reconstrução de Porto Alegre ao Plano Rio Grande. Com essa definição de prioridades, vamos fazer uma reunião técnica e operacional entre as nossas equipes para adequar os projetos e elaborar as próximas etapas com os cálculos dos custos. O primeiro passo será a contenção de cheias e as obras de drenagem, e isso é fundamental para prevenir problemas futuros”, explicou Gabriel Souza.

A prefeitura de Porto Alegre enviou 258 projetos de reconstrução ao Comitê Gestor do Plano Rio Grande. “A população não quer saber se é federal, estadual ou municipal – quer ver resultados concretos para resolver suas necessidades. Precisamos trabalhar em conjunto para superar os desafios climáticos e avançar nas obras necessárias para a recomposição do sistema”, enfatizou Melo.

Na próxima semana, uma nova reunião será marcada para tratar do tema e da análise de projetos viáveis para receberem recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), que tem previstos R$ 4,2 bilhões em recursos para o próximo ano.

