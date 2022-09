Rio Grande do Sul Defesa Civil do Rio Grande do Sul recebe dez novas viaturas

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Entregues durante a Expointer, os veículos, com tração 4x4, custaram R$ 179.207 cada Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Entregues durante a Expointer, os veículos, com tração 4x4, custaram R$ 179.207 cada. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governo gaúcho entregou dez novas viaturas modelo Fiat Toro para atividades da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. A solenidade ocorreu no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na manhã de sábado (03), durante a Expointer.

O evento contou com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior e do secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Júlio César Rocha Lopes.

Os veículos, com tração 4×4, custaram R$ 179.207 cada. Eles foram adquiridos com recursos estaduais. As viaturas serão destinadas à reposição da frota das Coordenadorias Regionais de Defesa Civil, atendendo todas as regiões do Estado. Cada Coordenadoria recebeu um veículo, com exceção da regional Metropolitana/Litoral, que ganhou duas viaturas.

“Essas viaturas, nas atividades da Defesa Civil Estadual, vão fortalecer o intercâmbio entre os municípios e agilizar o atendimento durante a ocorrência de eventos adversos”, afirmou o coronel Rocha.

