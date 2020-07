Rio Grande do Sul Defesa Civil do RS emite alerta para possibilidade de inundações em 17 cidades

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Ao longo da quinta-feira (16) as chuvas retornam ao Estado. Foto: Reprodução Ao longo da quinta-feira (16) as chuvas retornam ao Estado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Defesa Civil Estadual emitiu, na tarde desta quarta-feira (15), um alerta para possibilidade de inundação em 17 cidades gaúchas,em decorrência da chuva acumulada prevista a partir desta quinta (16). O alerta tem vigência de 48 horas e foi emitido em razão do risco hidrológico (inundações) nas bacias dos rios Gravataí, Sinos, Caí e Taquari.

O aviso é válido para cidades de Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Encantado, Estrela, Gravataí, Lajeado, Montenegro, Muçum, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Roca Sales, Santa Tereza, São Leopoldo, São Sebastião do Caí e Sapucaia do Sul.

Ao longo da quinta-feira (16) as chuvas retornam ao Estado, acumulando os maiores volumes novamente na metade norte gaúcha, onde o solo já se encontra saturado e os rios, acima da normalidade em função da chuva dos últimos dias.

Os prognósticos indicam que a maior parte da chuva prevista deve virar escoamento superficial, contribuindo rapidamente com a elevação dos rios nas bacias da metade norte, bem como potencializando a ocorrência de inundações.

As maiores respostas em função das chuvas devem ocorrer principalmente em nível de sub-bacia, ou seja, em córregos, arroios e rios de menor ordem, além de bacias com rápida resposta, como Taquari-Antas, Pardo e Caí, e também nas bacias do Sinos e Gravataí, as quais seguem com níveis acima dos limites de inundação.

A Defesa Civil Estadual, juntamente com a Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, segue acompanhando a evolução das chuvas previstas a partir desta quinta (16). As nove Coordenadorias de Defesa Civil estão com todas as equipes técnicas mobilizadas para prestar suporte aos municípios.

Na sexta-feira (17), as instabilidades perdem força e a chuva só ocorre no norte gaúcho, no período da manhã, e ainda assim de forma isolada e fraca intensidade. No restante do Estado o tempo mistura sol com nuvens.

