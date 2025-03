Porto Alegre Defesa Civil emite alerta de chuva e vento até esta terça-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

Foto: Cesar Lopes/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta para a previsão de chuvas intensas e ventos fortes entre a tarde desta segunda-feira (31), e a manhã de terça-feira (1º). As condições meteorológicas indicam acumulados de precipitação entre 40 e 50 milímetros, além de rajadas de vento que podem atingir 70 km/h, com possibilidade de descargas elétricas e queda de granizo.

Diante desse cenário, a Copae (Comissão Permanente de Atuação em Emergências) manterá equipes mobilizadas para ações de resposta rápida e apoio à população, caso necessário.

A Defesa Civil recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo e permaneça afastada de áreas alagadas, arroios e rios. Moradores de regiões de risco devem buscar abrigo seguro ou recorrer aos locais disponibilizados pela prefeitura. Também é importante manter distância de postes, árvores e placas de sinalização, que podem ser derrubadas pelos ventos.

A previsão do tempo indica que a segunda-feira terá temperaturas elevadas, com máxima de 35 graus à tarde. No decorrer do dia, a nebulosidade aumenta e há previsão de chuva em todas as regiões da cidade, com acumulados de 40 milímetros entre a tarde e à noite, podendo ser acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento. No fim do dia, os ventos passam a soprar do sul com intensidade de 20 km/h.

Na terça-feira, a instabilidade persiste, com chuvas desde a madrugada até a tarde, resultando em acumulados de até 15 milímetros. A temperatura varia pouco ao longo do dia, com mínima de 21 graus e máxima de 23 graus. Os ventos sopram do sul com intensidade de 25 km/h, podendo ter rajadas de até 50 km/h. Durante a noite, a chuva cessa, mas o céu permanecerá encoberto.

A quarta-feira (02), seguirá com tempo instável, com períodos de maior nebulosidade e possibilidade de trovoadas ao longo do dia. Os acumulados de chuva podem chegar a 20 milímetros com temperaturas variando entre 22 e 27 graus. Na quinta-feira (03), o tempo apresenta melhora, mas ainda há possibilidade de chuvas fracas e isoladas, com acumulados de até 5 milímetros. As temperaturas variam entre 21 e 26 graus.

Na sexta-feira (04), a madrugada e a manhã podem registrar chuva fraca, acumulando cerca de 5 milímetros, mas ao longo do dia o tempo abre e o sol aparece entre nuvens. Os ventos sopram de sul com rajadas de até 40 km/h, e as temperaturas ficam entre 17 e 22 graus.

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e novas atualizações poderão ser divulgadas conforme necessário. Em caso de emergência, o órgão pode ser acionado pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

As informações meteorológicas são do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil e da Catavento Meteorologia e Meio Ambiente.

