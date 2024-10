Porto Alegre Defesa Civil emite alerta de temporais em Porto Alegre a partir da tarde desta terça-feira

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Há risco de temporais, com descargas elétricas, queda de granizo, acúmulos de chuva de até 60 milímetros e ventos fortes Foto: Reprodução Há risco de temporais, com descargas elétricas, queda de granizo, acúmulos de chuva de até 60 milímetros e ventos fortes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Defesa Civil de Porto Alegre, com base nas informações da Sala de Situação da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura), emitiu um alerta meteorológico para a Capital. O alerta é válido a partir do final da tarde desta terça-feira (1º), e se estende até a noite de quarta-feira (2).

Há risco de temporais, com descargas elétricas, possibilidade de queda de granizo, acúmulos de chuva de até 60 milímetros e ventos fortes, com rajadas que podem variar entre 40 e 70 km/h. A previsão aponta para riscos de alagamentos e elevação dos níveis de arroios e rios menores, especialmente em áreas onde ocorrerão chuvas intensas em curtos períodos.

Previsão para Porto Alegre

Terça-feira (1º) – A partir do final da tarde, os temporais podem atingir a Capital. O acúmulo de chuva pode atingir 30 a 80 mm, acompanhado de rajadas de vento com 80 km/h ou mais. As temperaturas ficarão entre 18°C ​​e 33°C .

Quarta-feira (2) – A instabilidade segue com chuva intensa durante madrugada e manhã. Rajadas de vento podem ultrapassar 90 km/h, com possibilidade de granizo. No final do dia, o tempo deve melhorar. As temperaturas variam entre 12°C e 22°C .

A Copae (Comissão Permanente de Atuação em Emergência), composta por diversos órgãos municipais e estaduais, monitora as atualizações da previsão do tempo e tem equipes preparadas para prestar assistência à população.

A Defesa Civil recomenda que os moradores fiquem atentos a alterações nas encostas e busquem auxílio e abrigo temporário junto a parentes, amigos ou na estrutura disponibilizada pela prefeitura, caso necessário.

É importante abrigar-se em locais seguros, evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos, inundações e deslizamentos durante o período do alerta e manter-se afastado de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias. Para emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

