Rio Grande do Sul Defesa Civil emite alerta para possibilidade de temporais no RS

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Há possibilidade de temporais com raios e ventos fortes em todo o Estado, especialmente na região Leste.

A Defesa Civil Estadual emitiu na tarde desta segunda-feira (29) um alerta para chuvas intensas e possibilidade de temporais com raios e ventos fortes em todo o Rio Grande do Sul, especialmente na região Leste. O alerta é válido para as próximas 24 horas.

Na terça-feira (30), um sistema de baixa pressão dá origem a uma frente fria, e a chuva ganha força em toda a metade norte do Estado, com acumulados que podem variar entre 80 mm e 100 mm em média. Além disso, os ventos podem variar entre 50 km/h e 70 km/h. Na parte mais ao Leste e Norte, as rajadas podem até passar dos 100 km/h.

Em caso de temporal, a Defesa Civil aconselha:

• Fechar bem janelas e portas, evitando canalização de ventos no interior de sua residência.

• Desligar aparelhos elétricos e fechar registro de água e gás.

• Se estiver em local seguro, permanecer até a diminuição dos ventos.

• Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de segurança.

• Não se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas.

Em áreas alagadas:

• Evitar deslocamento para regiões afetadas.

• Se morar em área de risco, abandonar o local com antecedência.

• Separar documentos importantes e embalá-los em sacos plásticos.

• Ao sair, desligar a chave geral de eletricidade, água ou gás.

• Evitar atravessar águas de carro ou a pé.

• Se ficar isolado em local inseguro, chamar imediatamente o Corpo de Bombeiros.

