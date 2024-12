Porto Alegre Defesa Civil emite alerta preventivo para temporais a partir desta sexta em Porto Alegre

A Capital pode registrar fortes chuvas, rajadas de vento e eventual queda de granizo

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo para temporais isolados e chuvas intensas e persistentes na Capital a partir da madrugada desta sexta-feira (6) até as 14h deste sábado (7).

A cidade pode registrar até 60 milímetros de chuva nesta sexta e rajadas de vento entre 60 e 80 quilômetros por hora, acompanhadas de eventual queda de granizo.

Neste sábado, a tendência é de chuva persistente, com acumulados entre 40 e 80 milímetros, e ventos de até 70 quilômetros por hora. No domingo (8), a previsão é de pancadas de chuva fracas a moderadas ao longo do dia, com acumulados entre 20 e 30 milímetros.

As equipes da Defesa Civil de Porto Alegre e da Comissão Permanente de Atuação em Emergências estão monitorando o cenário climático e emitirão novas atualizações à população.

A prefeitura divulgou algumas recomendações aos porto-alegrenses. Confira:

– Evitar enfrentar o mau tempo e manter-se em locais seguros. Pessoas que vivem em áreas de risco devem procurar abrigo em outros locais.

– Não transitar por ruas alagadas ou próximas a cursos d’água e manter distância de postes, árvores e placas de sinalização que possam ser derrubados pelos ventos.

– Em caso de emergência, os cidadãos podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

