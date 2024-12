Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul terá orçamento histórico de R$ 360 milhões para inovação, ciência e tecnologia em 2025

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

"É fundamental investir em ciência, tecnologia e inovação no mundo atual", disse Leite. (Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini)

O governador Eduardo Leite anunciou um investimento histórico em inovação, ciência e tecnologia no Rio Grande do Sul. Serão cerca de R$ 360 milhões em 2025, o maior montante já alocado para a área e um valor cinco vezes maior do que o orçamento médio anual na última década.

O anúncio foi realizado na quinta-feira (5), no Palácio Piratini, durante o evento Ciência e Inovação na Estratégia de Desenvolvimento do RS. Na ocasião, também foram lançadas a Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Pecti-RS) 2025-2030 e uma comemoração pelos 60 anos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs).

Participaram do evento a titular da Sict (Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia), Simone Stülp, e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, entre outras autoridades.

“O anúncio reafirma que o nosso governo não apenas respeita a ciência, mas investe e aposta nela como caminho para o desenvolvimento. É fundamental investir em ciência, tecnologia e inovação no mundo atual, e o Rio Grande do Sul não pode ficar para trás”, disse Leite. “Acreditamos nesse caminho e estamos muito felizes em podermos dar esse passo, que é ousado pela sua dimensão, mas fundamental para o futuro do Estado”, prosseguiu o governador.

Um dos pontos ressaltados no evento, que integra as atividades da Semana da Inovação, promovida pelo governo estadual, foi o programa Avançar na Inovação, anunciado em 2021 por Leite e considerado um marco na trajetória em ascensão dos aportes financeiros na área.

Para 2025, o plano de investimentos prevê R$ 150 milhões para ações da Sict e R$ 210 milhões para iniciativas da Fapergs. A estratégia está alinhada ao Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, lançado recentemente como parte do Plano Rio Grande e focado no futuro do Estado.

