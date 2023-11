Rio Grande do Sul Defesa Civil do Rio Grande do Sul auxilia moradores atingidos por enchentes em virtudes das fortes chuvas das últimas horas no Estado

3 de novembro de 2023

Não foram registradas vítima fatais e nem feridos até o momento. Foto: Divulgação/Defesa Civil Não foram registradas vítima fatais e nem feridos até o momento. (Foto: Divulgação/Defesa Cívil) Foto: Divulgação/Defesa Civil

Nesta sexta-feira (3), ao menos 18 municípios reportaram para a Defesa Civil estragos em virtude das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. As localidades registraram, pelo menos, pontos de alagamento em áreas urbanas e rurais, cheias de rios pequenos e córregos, retirada de pessoas de áreas consideradas de risco. A equipe do órgão auxiliou os moradores do município de Barra do Rio Azul, da Região Norte.

Na localidade de quase dois mil habitantes, constatou-se que os rios Paloma e Azul, que cortam a cidade, transbordou devido às fortes chuvas, inundando diversas residências e estabelecimentos comerciais. Isso resultou em danos significativos ao município. Conforme a Defesa Civil, várias pessoas estão desalojadas. Ainda não há um boletim atualizado com o número de cidadãos nesta situação.

Além disso, o Quartel da Brigada Militar sofreu danos parciais, e uma viatura foi arrastada pela correnteza do rio e, até o momento, permanece desaparecida. Um Posto Central de Atendimento foi estabelecido para coordenar os esforços de resposta.

Municípios afetados

Paulo Bento

Nonoai

Tupanci do Sul

Barão de Cotegipe

São Valentim

Centenário

Estação

Paim Filho

Barra do Rio Azul

Cândido Godoi

Ponte Preta

Erechim

Planalto

Santo Ângelo

Erval Grande

Três Arroios

Carlos Gomes

Gramado dos Loureiros

Até o momento, não há registros de vítimas fatais ou feridos. A primeira remessa de ajuda humanitária da Defesa Civil estadual, incluindo cestas básicas, kits de limpeza e água potável.

Ajuda humanitária da Defesa Civil

Barra do Rio Azul

100 kit limpeza

100 cestas básicas

Água potável

Barão do Cotegipe

20 cestas básicas

20 kits limpeza

20 kits higiene

10 colchões casal

10 colchões solteiro

Áurea

100 pacotes de fralda infantil

100 pacotes de fralda

Charrua

80 cestas básicas

Conforme a Defesa Civil, desabrigados foram reportados nos municípios de Erechim e Barra do Rio Azul, entretanto, ainda sem números oficiais dos municípios.

Vendaval em Porto Alegre

Na noite desta sexta, a região metropolitana de Porto Alegre registrou ventos fortes. A Defesa Civil cita maneiras de agir quando ocorrer um vendaval. O órgão solicita, ainda, evitar o contato com cabos ou redes elétricas caídas, avisar imediatamente à Defesa Civil (telefone 199), ao Corpo de Bombeiros (193) e à companhia de energia elétrica que atende a sua região.

– Feche bem janelas e portas, evitando canalizações de ventos no interior de sua residência;

– Desligue os aparelhos elétricos e feche o registro da água e gás;

– Se estiver em local seguro, permaneça até a diminuição dos ventos;

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de segurança;

– Não se abrigue sob árvores ou estruturas metálicas.

