Desembargador de Goiás pede o fim da Polícia Militar e governador do Estado reage pedindo impeachment do magistrado

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

Falas aconteceram durante julgamento da seção criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. (Foto: Divulgação)

O desembargador Adriano Roberto Linhares Camargo defendeu o fim da Polícia Militar (PM) durante um julgamento da seção criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). Após a repercussão da fala, o governador Ronaldo Caiado chamou o magistrado de “inconsequente” e pediu o impeachment dele.

Em nota, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) repudiou as falas, que foram consideradas inaceitáveis e desrespeitosas. Também em nota, o TJGO esclarece que as falas são opiniões e compreensões pessoais do desembargador, além de destacar a importância da corporação.

A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (ASMEGO) afirma que não se posiciona sobre falar de juízes e desembargadores.

Em nota, o desembargador disse que não teve o intuito de “afetar a credibilidade institucional da Polícia Militar nem de seus dignos integrantes”.

O desembargador não se manifestou oficialmente após a repercussão das falas.

Fim da Polícia Militar

As falas de Camargo aconteceram na manhã de quarta-feira (1º) durante uma sessão de julgamento do TJGO, que era transmitida ao vivo. No vídeo, o desembargador comenta sobre os abusos e os excessos durante operações policiais e, neste momento, diz que a PM é despreparada.

“Isso não pode mais se repetir e, aliás, aqui vai uma reflexão pessoal, para mim, tem que acabar com a Polícia Militar, para mim”, afirma.

Camargo alega que a corporação é uma reserva técnica do Exército e que o papel dela é enfrentar inimigos. “Por isso vemos abusos e excessos seguidos e recorrentes. A PMGO é invisível”, completa. O desembargador diz ainda que deve instituir uma forma diferente para atuar na investigação e repressão ao crime.

“Vejam nos jornais a quantidade de confrontos e ninguém leva um tiro. Morrem 4, 5 e 6 e isso não é por preparo, nós sabemos porque é”, finaliza.

Impeachment

Após a repercussão das falas do desembargador, o governador publicou um vídeo nas redes sociais em que se posiciona sobre os comentários de Camargo. Caiado afirma que a opinião do desembargador é uma agressão à PM e um atentado à Constituição Brasileira.

“São as maiores agressões e, sem dúvida, um verdadeiro crime contra a Polícia Militar, que eu tenho orgulho em ser o comandante chefe”, destaca.

Caiado questiona os conhecimentos de Camargo a respeito da Constituição Brasileira, que prevê a criação da PM para garantir o estado democrático de direito. “Ao pedir a extinção da nossa PM, você está atentando contra o estado democrático de direito ou está cooptado por outras forças do crime”, afirma o governador.

No vídeo, Caiado ainda pede respeito à PM. “Sua fala deve ser avaliada pelo conselho de ética do tribunal, que deve lhe impor impeachment, pois você não tem qualidades mínimas para responder com o título de desembargador”, diz. O governador ainda chama Camargo de agressivo e inconsequente.

“Você é um cidadão desrespeitoso, agressivo, inconsequente e que precisa aprender que não é […] em um julgamento você emite sua opinião”, enfatiza.

Por fim, Caiado destaca que responde pela PM e que as críticas devem ser direcionadas a ele. “Mandei o procurador geral construir um documento ao corregedor para que as penas sejam muito bem aplicadas em um cidadão que não tem a qualificação mínima de ser desembargador”, finaliza.

