Rio Grande do Sul Defesa Civil Estadual envia cinco toneladas de alimentos para o interior do RS

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Donativos serão destinados a comunidades em situação de vulnerabilidade social em decorrência da estiagem. Foto: Camila Santos/Ascom Defesa Civil Donativos serão destinados a comunidades em situação de vulnerabilidade social em decorrência da estiagem. (Foto: Camila Santos/Ascom Defesa Civil) Foto: Camila Santos/Ascom Defesa Civil

O governo do RS, por meio da Defesa Civil Estadual, enviou cinco toneladas de alimentos para o interior. O Comando Militar do Sul participou da operação, na quinta-feira (18), auxiliando no transporte de 4,2 toneladas para Frederico Westphalen e Santo Ângelo. A região de Passo Fundo também foi beneficiada com 500 quilos de alimentos não perecíveis.

Os donativos serão destinados a comunidades em situação de vulnerabilidade social em decorrência da estiagem. Parte dessas doações seguirá para trabalhadores da área da cultura que tiveram suas atividades paralisadas em virtude da Covid-19.

Os critérios de distribuição são usados como parâmetro o baixo índice de renda, conforme dados da Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão), municípios que estão há mais tempo enfrentando a estiagem, que não tenham sido atendido nas últimas duas remessas de ajuda humanitária e que já tenham o processo de situação de emergência homologado pelo governo do Estado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul