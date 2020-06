Porto Alegre Justiça indefere pedido de divulgação dos locais de surtos na Capital

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Em sessão virtual da Câmara, prefeito Marchezan disse não ser produtivo, no momento, revelar a localização. Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A juíza Marilei Lacerda Menna, da 7ª Vara da Fazenda Pública, indeferiu o mandado de segurança do vereador Valter Nagelstein contra o prefeito do município de Porto Alegre para que fossem divulgados os locais onde ocorreram surtos de coronavírus na cidade. A ação ocorreu após participação do prefeito Nelson Marchezan Júnior na sessão virtual da Câmara Municipal de Porto Alegre na segunda-feira (15).

Em seu despacho, a juíza Marilei destaca que estão sendo divulgados os números de casos de Covid-19 no Município, inclusive pelos meios de comunicação. “Através das provas carreadas não se verifica, de plano, o direito líquido e certo do impetrante a fim de conceder o pedido liminar nos termos em que foi pleiteado”, salientou a magistrada em sua decisão.

Durante participação do prefeito na sessão do Legislativo e ao ser questionado quanto ao número de surtos e localização, Marchezan respondeu que seriam em torno de 30 surtos na cidade e entende não ser produtivo, neste momento, divulgá-los. Nos autos foi anexada gravação de 1min01seg do prefeito na reunião, onde responde ao questionamento.

Hospital Santa Ana

No início do mês a gestão do Hospital Santa Ana, mantido pela AESC (Associação Educadora São Carlos), divulgou que a instituição passou por um surto de coronavírus, diagnosticado pela Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde de Porto Alegre. Na ocasião, 34 profissionais de um total de 500 em toda a instituição tiveram a confirmação para Covid-19, após a realização dos testes. Outros ainda estavam sendo testados, sem comprometimento do funcionamento regular da unidade de saúde. Segundo a administração, sintomáticos têm sido afastados, como medida de precaução. Do total de 69 afastados, nem todos eram da equipe assistencial. Entre os pacientes, desde o início da pandemia, havia cinco casos confirmados, entre 29 de maio e 5 de junho.

Ainda conforme o comunicado da administração do hospital, foram tomadas medidas de segurança indicadas pela Vigilância Sanitária, como isolamento domiciliar para profissionais diagnosticados com a doença, retornando após a quarentena. Também foi realizado processo de seleção para novos funcionários. Já os pacientes diagnosticados são encaminhados para outra unidade, já que o hospital não recebe pacientes da Covid-19. Também foram adotadas medidas preventivas como fornecimento de equipamentos de proteção individual, capacitação e obediência a fluxos e protocolos.

