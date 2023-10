Rio Grande do Sul Defesa Civil gaúcha alerta para inundações nas localidades próximas ao Rio Uruguai

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2023

Municípios de Barra do Guarita, Iraí e Porto Mauá já estão sendo afetados. Foto: Defesa Civil de São Borja/Arquivo Municípios de Barra do Guarita, Iraí e Porto Mauá já estão sendo afetados. (Foto: Defesa Civil de São Borja/Arquivo) Foto: Defesa Civil de São Borja/Arquivo

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou, na madrugada deste domingo (8), as comunidades dos municípios de Barra do Guarita, Iraí e Porto Mauá que já estão sendo afetadas, por inundação do Rio Uruguai, bem como os demais municípios situados ao longo do Rio, nas regiões do Alto, Médio e Baixo Uruguai.

Essas localidades, conforme o órgão, estão recebendo o maior aporte das águas que vem do percurso do Rio Uruguai e dos afluentes do estado de Santa Catarina, onde choveu bastante nos últimos dias.

De acordo com a avaliação dos hidrólogos da Sala de Situação do Rio Grande do Sul, os municípios da região do Médio Uruguai, entre Porto Mauá e São Borja, sentirão os efeitos da inundação no decorrer da manhã deste domingo.

No Baixo Uruguai, entre São Borja e Uruguaiana, os efeitos poderão ser percebidos de forma mais intensa no final de domingo e início desta segunda-feira (9).

Os coordenadores regionais de Defesa Civil já estão em contato com os municípios para que os Coordenadores Municipais acionem seus Planos de Contingência e adotem as medidas preventivas mais adequadas a cada comunidade.

Chuvas em SC

Santa Catarina registra 93 municípios afetados com as fortes chuvas que acometem a região desde a última quarta-feira (4). Desse número, 46 já emitiram decretos de situação de emergência em função dos estragos provocados.

Um homem de 42 anos faleceu após tentar passar em uma área alagada pelas chuvas na cidade de Palmeira, na Serra Catarinense, na tarde de sábado (7). De acordo com o município, ele estava dentro de um carro em uma área no interior do município.

Com esse caso, o estado soma duas mortes por conta das chuvas. O primeiro registro ocorreu na quarta, quando um homem morreu ao cair de bicicleta enquanto tentava passar por uma arrozeira alagada.

