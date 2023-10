Mundo Afeganistão registra mais de 2 mil mortos e 9 mil feridos após terremoto

O tremor, de magnitude 6,3, provocou estragos principalmente na região oeste do país.

Subiu para 2.053 o número de mortes causadas por um terremoto no Afeganistão ocorrido no sábado (7), de acordo com as autoridades locais. O tremor, de magnitude 6,3, provocou estragos principalmente na região oeste do país.

Mais de 9,2 mil pessoas ficaram feridas. De acordo com Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do terremoto foi registrado a 35 km de Herat, que é a maior cidade da região, com cerca de 300 mil habitantes. O tremor foi seguido por sete réplicas, com magnitudes entre 4,6 e 6,3.

“Estávamos em nossos escritórios quando o prédio começou a tremer de repente e os revestimentos das paredes caíram. As paredes racharam e parte do prédio desabou”, disse Bashir Ahmad à AFP.

A Unicef informou que equipes estão na região, com o auxílio das Nações Unidas, para avaliar o impacto total dos tremores.

“Mais uma vez, as crianças e as famílias no Afeganistão foram afetadas por um terramoto devastador”, publicou a organização em uma rede social.

As imagens mostraram enormes montes de destroços e escombros após o desabamento de edifícios. Multidões se reuniram nas ruas em busca de segurança. O Afeganistão sofreu danos significativos devido a uma série de terremotos recentes, em meio a uma severa crise econômica e de fome, que matou e deslocou dezenas de milhares de pessoas.

Desde que os talibãs tomaram o poder em 2021, Estados Unidos e os seus aliados congelaram 7 bilhões de dólares das reservas estrangeiras do país e cortaram o financiamento internacional. A situação paralisou uma economia já fortemente dependente da ajuda.

Na última semana, o Banco Mundial alertou que dois terços das famílias afegãs enfrentam atualmente “desafios significativos na manutenção dos seus meios de subsistência ”.

Histórico de terremotos

Um terremoto em março deste ano atingiu o nordeste afegão, fazendo com que os residentes fugissem das suas casas, ao mesmo tempo que derrubou edifícios inteiros e provocou deslizamentos de terra devastadores.

Os tremores também foram sentidos em várias grandes cidades do Paquistão e em lugares tão distantes quanto a capital indiana, Nova Delhi.

Um terremoto de magnitude 5,9 em junho passado nas províncias orientais de Paktika e Khost, na fronteira com o Paquistão, matou mais de mil pessoas e fez com que grupos de ajuda se esforçassem para chegar às vítimas e sobreviventes em áreas afetadas por infraestruturas precárias.

O terremoto coincidiu com fortes chuvas e ventos que dificultaram enormemente os esforços de busca e viagens de helicóptero.

Por fim, um terremoto de magnitude 5,6 em 17 de janeiro de 2022 atingiu Badghis, outra província ocidental perto de Herat, na fronteira com o Turcomenistão, matou mais de 20 pessoas e reduziu centenas de casas de tijolos a escombros.

