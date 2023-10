Porto Alegre Inscrições para matrículas de novos alunos na Educação Infantil de Porto Alegre começam no próximo domingo

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Quem quiser solicitar a transferência de escola também deve fazer a inscrição no mesmo prazo. Foto: Luciano Lames/PMPA Quem quiser solicitar a transferência de escola também deve fazer a inscrição no mesmo prazo. (Foto: Luciano Lames/PMPA) Foto: Luciano Lames/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O período de inscrições para a matrícula de alunos novos e transferência na Educação Infantil para o ano letivo de 2024, em Porto Alegre, vai do próximo domingo (15) a 15 de novembro.

Podem participar do processo as crianças com até 5 anos e 11 meses de idade, feitos até 31 de março do ano que vem. O procedimento é válido para as escolas próprias e parceiras que atendem a Educação Infantil.

As inscrições poderão ser feitas de forma on-line ou presencialmente, em todas as escolas municipais de Porto Alegre. O site estará disponível a partir de 15 outubro até as 23h59 de 15 de novembro.

As inscrições também podem ser feitas na Central de Vagas da Educação Infantil, que a partir desta segunda-feira (9), passará a atender na Travessa Mário Cinco Paus, s/nº, no Centro Histórico. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, sem fechar ao meio-dia.

Um dos documentos mais importantes é a certidão de nascimento da criança. Outro documento obrigatório é o número do NIS, caso os familiares recebam o Bolsa Família. Também é aconselhável ter em mãos comprovante de residência e documento de identificação do adulto.

Quem quiser solicitar a transferência de escola também deve fazer a inscrição no mesmo prazo. Conforme a prefeitura, o sistema, ao identificar que o aluno já estuda na rede municipal, irá automaticamente classificar o pedido como transferência.

A divulgação da lista será em 20 de novembro nas próprias escolas. O período de matrículas dos contemplados com vaga vai de 20 a 27 de novembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/inscricoes-para-matriculas-de-novos-alunos-na-educacao-infantil-de-porto-alegre-comecam-no-proximo-domingo/

Inscrições para matrículas de novos alunos na Educação Infantil de Porto Alegre começam no próximo domingo

2023-10-08