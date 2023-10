Mundo Mais de 900 pessoas morreram em decorrência do conflito entre Israel e Hamas

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Há milhares de pessoas feridas no segundo dia de confrontos. Foto: Reprodução Há milhares de pessoas feridas no segundo dia de confrontos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O último balanço indica que ao menos 920 pessoas morreram, sendo 600 em Israel, 313 na Faixa de Gaza e 7 na Cisjordânia, no segundo dia o conflito entre Israel e o Hamas, neste domingo (8). Há milhares de pessoas feridas.

Por volta das 2h, pelo horário de Brasília, o Ministério da Saúde de Israel divulgou um novo balanço afirmando que 1.864 pessoas ficaram feridas no país, por causa do conflito. Entre as vítimas, 326 estão em estado grave.

Novas explosões foram relatadas na Faixa de Gaza durante a madrugada deste domingo, pelo horário local, e foram se intensificando ao amanhecer. Segundo a agência Reuters, militares israelenses afirmaram que ataques foram feitos contra o norte de Israel a partir do Líbano.

Os novos bombardeios contra Israel foram reivindicados pelo grupo armado Hezbollah, que afirmou ter disparado foguetes em “solidariedade” ao povo palestino.

Os alvos, segundo o Hezbollah, seriam três posições militares israelenses em uma região conhecida como Fazendas de Shebaa, que está em um território ocupado por Israel desde 1967, localidade esta que o Líbano reivindica.

O Líbano e Israel são considerados Estados inimigos, mas uma trégua entre eles tem sido mantida desde 2006. Houve vários ataques de mísseis de pequena escala vindos do Líbano nos últimos anos que provocaram ataques retaliatórios de Israel.

Ainda no sábado (7), o Hezbollah anunciou apoio ao ataque promovido pelo Hamas contra Israel, afirmando estar em contato direto com líderes de grupos de resistência.

As forças armadas de Israel disseram que revidaram o ataque do Hezbollah e que um drone atingiu um posto do grupo na região da fronteira com o Líbano.

Israel também afirma que continuam executando uma operação em oito áreas que ficam nos arredores da Faixa de Gaza, no sul do país. Um complexo, que seria usado pela inteligência do Hamas, foi bombardeado em Gaza.

Por sua vez, o Hamas divulgou um comunicado dizendo que seus integrantes continuam engajados em “lutas ferozes” dentro de Israel.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/mais-de-800-pessoas-morreram-em-decorrencia-do-conflito-entre-israel-e-hamas/

Mais de 900 pessoas morreram em decorrência do conflito entre Israel e Hamas

2023-10-08