Rio Grande do Sul Defesa Civil gaúcha alerta para o retorno da chuva, com risco de temporais e rajadas de vento

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2023

Previsão de instabilidade climática é válida pelo menos até a quarta-feira. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A segunda (17) e a terça-feira devem ser marcadas pelo retorno da instabilidade climática ao Rio Grande Sul. Conforme alerta da Defesa Civil estadual, há risco de chuvas volumosas na maioria das áreas do mapa gaúcho, sobretudo na Metade Sul, Região Central e Missões. Não estão descartados temporais isolados com eventuais rajadas acima de 80 km/h e queda de granizo.

Fatores como baixa pressão atmosférica, intensificação do fluxo de umidade da Amazônia e aproximação de uma frente fria favorecem chuvas moderadas a fortes, associadas a descargas elétricas sobre a Campanha e Sul gaúcho. Em áreas da Metade-Oeste, os ventos sopram do norte trazendo ar quente e úmido com velocidades entre 60 e 80 km/h.

Ao longo do dia as instabilidades se espalham, com risco de temporais, ventanias e descargas elétricas na maioria do território. A tendência é de que as chuvas mais intensas se concentrem na Metade Sul, com volumes em torno de 40 a 60 milímetros por dia, podendo chegar a 90 milímetros na Campanha e parte do Sul do Estado.

O quadro se manterá na terça-feira (19) em praticamente todo o Estado, ainda por conta da atuação de baixa pressão e do fluxo de umidade. Assim, mantém-se o risco de temporais isolados com eventual queda de granizo e rajadas de vento de até 80 km/h na maioria das regiões gaúchas.

Na metade Sul e Centro, os volumes acumulados variam pontualmente entre 40 e 60 milímetros ao dia. Já na metade Norte, a faixa esperada é de 30 a 50 milímetros, com eventuais registros diários de 70 milímetros.

Para a quarta-feira, feriado do 20 de Setembro no Rio Grande do Sul, a tendência é de chuvas com intensidade moderada a pontualmente forte nas regiões Noroeste, Norte e Nordeste – há chance de de temporais esporádicos, com eventual queda de granizo e rajadas de até 80 km/h. Os volumes nessas áreas devem variar de 25 a 45 milímetros diários.

Orientação

“É importante que a população das regiões citadas tenha atenção, e que se cadastre para receber os alertas meteorológicos, que servem também como prevenção”, ressalta a Defesa Civil.

– Para isso, basta enviar o CEP de sua localidade para o número 40199 e em seguida receberá uma confirmação, a partir dai estará apto a receber as informações”.

– Também é possível se cadastrar pelo aplicativo whatsapp. Para ter acesso ao serviço, é necessário acionar o número (61) 2034-4611 e então interagir com o chatbot (robô de atendimento), enviando um simples “Oi”. Em seguida, o cidadão pode compartilhar sua localização atual ou escolher qualquer outra de seu interesse para receber mensagens de alerta e instrução dos órgãos oficiais.

Quaisquer atualizações sobre as previsões serão comunicadas pela Defesa Civil RS, juntamente com a Sala de Situação, através das suas redes sociais e site. O endereço é defesacivil.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

