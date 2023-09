Tecnologia Esses modelos de iPhone não serão atualizados com novo sistema; entenda

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2023

apenas smartphones fabricados nos cinco últimos anos serão atualizados. (Foto: Divulgação/Shuttershock)

O iOS 17 será disponibilizado nesta segunda-feira (18) para os usuários de iPhone. A versão mais recente do software promete ferramentas como a transcrição automática de mensagens de voz, NameDrop para compartilhar números de contato por aproximação e banners para personalizar a aparência dos contatos na agenda, dentre outros recursos.

Contudo, essas novidades não estarão disponíveis para todos os usuários, já que celulares mais antigos não terão suporte para a atualização. A seguir, confira quais aparelhos são compatíveis com o novo sistema e o que acontece com os iPhones que não serão atualizados.

Para garantir que os iPhones suportem as novas atualizações, a Apple definiu uma regra clara: apenas smartphones fabricados nos cinco últimos anos serão atualizados. Isso porque aparelhos antigos ficam defasados no quesito segurança e, em alguns casos, deixam de apresentar desempenho satisfatório, o que compromete a experiência dos usuários. Do mesmo modo, a estratégia comercial por trás da não atualização de aparelhos antigos é um incentivo para que os usuários do iPhone adquiram novos modelos.

Irão receber as atualizações para iOS 17 os seguintes celulares:

* iPhone XR

* iPhone 11 Pro

* iPhone 11

* iPhone 13 Mini

* iPhone 12 Mini

* iPhone 12 Pro

* iPhone XS

* iPhone 14

* iPhone 11 Pro Max

* iPhone SE (segunda geração e posterior)

* iPhone 12

* iPhone 13

* iPhone 13 Pro Max

* iPhone XS Max

* iPhone 14 Pro.

Logo, os celulares da linha iPhone 8, iPhone 8 Plus e antecessores não serão compatíveis com o iOS 17. Os modelos iPhone 6 e iPhone 7, por exemplo, já tinha perdido o suporte para atualização desde o ano passado, com o iOS 16.

Os aparelhos que não forem compatíveis com o iOS 17 continuarão funcionando com a versão antiga, o iOS 16. Porém, não irão mais receber novas funções nem melhorias de segurança, o que pode deixá-lo suscetíveis a problemas técnicos e invasores. Por isso, o indicado é que, caso queira, o usuário se planeje para adquirir versões mais modernas do iPhone e o mantenha sempre atualizado.

As principais mudanças estão relacionadas à melhorias na comunicação, com novos recursos para os apps Telefone, Facetime e Mensagens. O NameDrop é outra função que também chama atenção. Ele funciona como um Airdrop de contatos que permite compartilhar números de telefone apenas encostando um iPhone ao outro.

Outra novidade interessante do iOS 17 é o inédito aplicativo Journal, que funciona como um diário digital baseado em machine learning. A ideia é que o app ajude a criar e preservar memórias, envolvendo fotos, textos, áudios e até informações como localização, distância percorrida ou afins.

