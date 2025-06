Rio Grande do Sul Defesa Civil gaúcha já enviou mais de 2,6 mil itens e 1,4 mil kits de donativos a municípios afetados pela chuva

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

Entre os itens distribuídos estão 150 cestas básicas, 1.098 colchões, 430 cobertores e 610 kits de higiene e de limpeza. Foto: João Pedro Rodrigues/Secom Entre os itens distribuídos estão 150 cestas básicas, 1.098 colchões, 430 cobertores e 610 kits de higiene e de limpeza. (Foto: João Pedro Rodrigues/Secom) Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Desde a última segunda-feira (16), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul já distribuiu mais de 2,6 mil itens e 1,4 mil kits de donativos de ajuda humanitária à população afetada pelas fortes chuvas que atingiram diversas regiões do estado. As doações partem do Centro Logístico da Defesa Civil, localizado em Porto Alegre, onde o movimento tem sido constante. Equipes trabalham diariamente na triagem, organização e carregamento dos caminhões que transportam os itens até os municípios atingidos.

De acordo com dados atualizados nesse sábado (21), entre os materiais já entregues estão 150 cestas básicas, 1.098 colchões, 430 cobertores, 588 telhas, 100 lonas, 100 pares de calçados, 350 unidades de roupas adulto e infantil, 610 kits de higiene e de limpeza, 226 kits de roupas e 480 kits de cama, mesa e banho. A logística de distribuição tem sido feita de forma coordenada para garantir que os recursos cheguem com rapidez às áreas mais afetadas.

Os municípios que já receberam apoio da Defesa Civil são Canoas, Jaguari, Mata, Santana do Livramento, Manoel Viana, Lajeado, São Sebastião do Caí e Nova Santa Rita. A prioridade é atender às famílias que perderam suas casas ou tiveram danos significativos em suas moradias, muitas das quais estão em abrigos temporários ou alojadas em casas de parentes e amigos.

Além das ações emergenciais, o governo do Estado também está promovendo a Campanha do Agasalho Aquece RS. Em 2025, o foco da campanha está na arrecadação de cobertores, mantas, lençóis e toalhas de banho, itens essenciais para o conforto e proteção térmica das pessoas impactadas pelo frio e pela situação de calamidade. Todas as informações sobre como doar e os pontos de coleta estão disponíveis no site oficial da Defesa Civil estadual.

