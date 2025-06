Esporte Borussia sofre, mas derrota o Mamelodi Sundowns por 4 a 3

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

No primeiro jogo deste sábado, equipe alemã joga mal e precisa suar para evitar "papelão" no Grupo F. Foto: Divulgação Equipe alemã joga mal e precisa suar para evitar "papelão" no Grupo F. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de empatar com o Fluminense em seu primeiro compromisso no Mundial de Clubes, o Borussia Dortmund finalmente mostrou por que é considerado um dos gigantes do futebol europeu. No segundo jogo da competição, realizado no TQL Stadium, em Cincinnati, nos Estados Unidos, o time alemão não tomou conhecimento do Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Apesar de os sul-africanos terem começado melhor e dado trabalho, o Borussia acabou vencendo por 4 a 3, em uma partida movimentada e emocionante.

É importante destacar que o Mamelodi Sundowns não fez um “papelão” diante dos alemães. Muito pelo contrário. A equipe africana foi ousada e, inspirada por outras surpresas recentes no futebol mundial — como as vitórias inesperadas de Botafogo e Flamengo sobre equipes europeias —, não se intimidou diante do adversário e partiu para o ataque desde os primeiros minutos. A pressão exercida na saída de bola do Borussia foi intensa e eficaz, dificultando a construção ofensiva dos alemães em diversos momentos do jogo. Os Sundowns também criaram as melhores chances no início das duas etapas.

O primeiro gol da partida saiu aos 11 minutos, em uma bela finalização do brasileiro Lucas Ribeiro, que colocou o Mamelodi na frente. A equipe sul-africana mantinha o controle do jogo até cometer duas falhas defensivas graves, que resultaram nos primeiros dois gols do Borussia. Esses erros primários acabaram custando caro. O time alemão, que soube ser eficiente nas chances que teve, virou o placar com autoridade. Ainda no primeiro tempo, Jobe Bellingham, irmão do astro do Real Madrid, Jude Bellingham, marcou o terceiro gol do Borussia, levando o placar para 3 a 1 antes do intervalo.

Na volta dos vestiários, o Mamelodi repetiu o bom início de primeiro tempo e voltou a pressionar. No entanto, aos 13 minutos, sofreu um duro golpe: Mudau marcou contra, ampliando a vantagem do Dortmund para 4 a 1. Mesmo com esse revés, os africanos não se abateram. Três minutos depois, Rayners diminuiu o placar, aproveitando o rebote após acertar a trave. O terceiro gol veio aos 44 minutos da etapa final, colocando fogo no jogo nos instantes finais.

Apesar da pressão e da melhora visível do Mamelodi, o árbitro encerrou a partida antes que o empate pudesse acontecer. (Com informações do Estado de S. Paulo)

