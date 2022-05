Rio Grande do Sul Defesa Civil gaúcha mantém alertas para riscos associados à tempestade. Situação deve melhorar a partir desta quarta-feira

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2022

População deve estar atenta a incidentes potencialmente perigosos, como quedas de árvores e postes de luz. (Foto: Arquivo/EPTC)

A tempestade que passou pelo mapa gaúcho a partir do Extremo Sul e avançou pela costa nas últimas horas deve se afastar do Estado nas próximas horas, diminuindo gradualmente a força dos ventos a partir desta quarta-feira (18). Responsável pela previsão, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul mantém, entretanto, os alertas para riscos associados ao fenômeno.

Os principais perigos se relacionam a rajadas de vento intensas, potencialmente causadoras de incidentes como queda de árvores e postes de energia, além de destelhamentos, todos merecedores de atenção redobrada. Além disso, a previsão é de que o mar fique bastante agitado na faixa litorânea, com possibilidade de ressaca e a formação de ondas de até 4 metros.

Em um primeiro momento, a tempestade foi classificada como extratropical, pois se formou em uma região fria e costuma ocorrer no Estado. No entanto, após se deslocar para uma região aquecida, a tempestade encontrou condições para se intensificar, alterando sua “etiqueta” meteorológica para tempestade subtropical.

Medidas preventivas

– Conferir as condições do telhado de suas residências;

– Verificar as condições de janelas e portas das suas residências;

– Manter as entradas (portas, janelas, vãos etc.) das residências bem fechados e protegidos;

– Não se abrigar embaixo de árvores, postes, placas de sinalização e de outdoors, pois, com o vento podem cair;

– Contatar a companhia elétrica da sua região, caso algum fio elétrico caia ao chão. Não mexa nos cabos: pode haver risco de choque;

– Retirar os equipamentos eletrônicos das tomadas, para evitar que, em caso de falhas ou descargas de energia, queimem;

– Manter fechado o registro da mangueira do botijão de gás, evitando vazamentos se ele for atingido.

– Manter atenção às comunicações das autoridades e aos alertas da Defesa Civil.

– Fazer cadastro para recebimento dos alertas da Defesa Civil (enviar mensagem SMS para o número 40199).

– A Defesa Civil pode ser contatada por meio do telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros através do telefone 193.

Caso fatal

O mau tempo no Estado causou uma morte, na noite de segunda-feira (16). Trata-se de um pescador de 51 anos e que estava em um barco que virou no Guaíba, nas imediações da orla do bairro Belém Novo, Zona Sul de Porto Alegre.

Na manhã desta terça, bombeiros encontraram às margens um corpo: ao que tudo indica, é o da vítima – o laudo necropsial deve confirmar o fato.

Outros dois tripulantes, de 53 e 55 anos, conseguiram se salvar nadando até a margem, apesar do frio, vento e chuva. O barco, que também já foi localizado, estava inteiro mas com alguns danos.

(Marcello Campos)

