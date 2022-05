Cláudio Humberto PSDB tenta impor a Doria humilhação nunca vista

Por Cláudio Humberto | 18 de maio de 2022

(Foto: Divulgação)

A velha guarda do PSDB não quer apenas impedir a candidatura de João Doria a presidente; quer fazer isso impondo humilhação sem precedente na história política brasileira. O artífice da solução final é Aécio Neves (MG), maior inimigo de Doria. Ele aderiu à crítica do ex-governador de São Paulo da escolha de candidato com base em pesquisa e aplicou o golpe fatal: fez a executiva convocar reunião para “convencer” Doria a desistir da candidatura e sair da política, a rigor, pela porta dos fundos.

Alegação esperta

Após a reunião da executiva do PSDB, que ele controla, Aécio disse que Doria “cria problemas” em alguns estados e que ele “precisa ouvir isso”.

‘Problemas’ seletivos

Os “problemas” aos quais se referiu Aécio ocorrem em Estados, como Minas Gerais, cujos dirigentes tucanos foram derrotados nas prévias.

Prato servido frio

Aécio tem gana em se vingar da tentativa de Doria de expulsá-lo do partido, no auge das acusações de corrupção contra o político mineiro.

Vai para a briga?

Tucanos que conhecem Doria acham que ele resistirá, judicializando a tentativa da velha guarda do PSDB de ignorar sua vitória nas prévias.

HempCare só tinha 10 meses quando levou R$ 48 mi

A empresa de produtos de maconha HempCare, contratada pelo Consórcio Nordeste por meio do governo da Bahia para fornecer 300 respiradores durante a pandemia, não chegou a completar um ano de criação quando fechou o negócio de R$48 milhões pagos por Rui Costa (PT). Tudo sem licitação. E sem entregar a mercadoria. A empresa e o petista são investigados pela Polícia Federal. A HempCare foi registrada em junho de 2019 e apenas dez meses depois fez o “negócio da China”.

Pra lá de suspeito

A empresa que vende produtos à base de maconha recebeu os R$ 48 milhões antes de assinar o contrato, como nunca na história deste País.

Costas Quentes

Um dos sócios da HempCare, Luiz Henrique Ramos Jovino, foi sócio de dois parentes do vereador Eduardo Suplicy (PT-SP) em São Paulo.

Muito estranho

No registro da HempCare, o endereço em apartamento em condomínio residencial do Morumbi com muitos luxos e nenhum comércio.

PIB aplaude Aras

Sempre muito articulado, o empresário João Camargo reuniu quatro dezenas de representantes do PIB brasileiro, em São Paulo, para ouvir o procurador geral da República. A fala de Augusto Aras foi interrompida três vezes com aplausos, inclusive de advogados de Lula presentes.

Lembra filme de Al Capone

Os oficiais de justiça já podem notificar Janja na festa milionária de hoje, sobre as ações de execução dos credores, mas terão de passar pela segurança armada até com metralhadoras que só o Exército dispõe.

Violência caiu

Em 2017, o Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal contabilizava 638 mil registros de armas ativos. O número dobrou para 1,28 milhão até 2021. E os números da violência caíram.

Mercado vital

A Apas Show não serviu só de palanque para o presidente Bolsonaro, mas revelou que foram abertos mais de 20 mil supermercados e gerados 590 mil empregos em 2021, apenas no estado de São Paulo.

Esperança à mesa

O Boletim Prohort da Conab trouxe boas notícias com queda de preço de frutas como mamão e melancia, além de uma reversão na cotação da cenoura, que caiu mais de 30% em algumas praças como Vitória.

Pelegada de bucho cheio

Agentes do Detran do DF divulgaram com grande alarde a reunião que aprovou criação do sindicato da categoria. Essa turma tem uma das maiores médias salariais do País, no setor público.

Pedala CVM

O número de processos julgados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) segue despencando desde 2018, quando foram 109. Segundo a FGV, foram apenas 56 em 2021 e a fila de espera cresceu 36,7%.

Sob controle

A guerra na Europa não impactou, ainda, a importação de fertilizantes da Rússia. Foram 3,24 milhões de toneladas importadas em abril, alta de 81,5% comparada ao mesmo mês de 2021, segundo dados do governo.

Pensando bem…

… no Brasil, cada um vê a “aventura autoritária” que lhe parece.

PODER SEM PUDOR

Não é a mamãe

Carlos Lacerda fazia mais um demolidor discurso, na Câmara dos Deputados, contra o “mar de lama” do governo Getúlio Vargas. A deputada Ivete Vargas, sobrinha do presidente, pedia – em vão – um aparte. Cansada da insistência e muito irritada, Ivete perdeu a paciência: “F.D.P!”, xingou ao microfone. Lacerda respondeu na bucha, arrancando gargalhadas do plenário: “Vossa Excelência é muito nova para ser minha mãe!”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

