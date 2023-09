Porto Alegre Porto Alegre mantém alerta para risco de inundações nas ilhas do Guaíba

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Defesa Civil municipal entrega donativos a comunidades atingidas na região. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Prorrogado até a próxima terça-feira (26), o alerta da Defesa Civil de Porto Alegre para o risco de alagamentos tem como foco principal o bairro Arquipélago, que compreende as ilhas do Guaíba. O nível da água chegou a 2,36 metros na Ilha da Pintada, 16 centímetros a mais do que a cota local de inundação.

Enquanto isso, no Cais Mauá, a última medição indica que o lago está na cota de alerta, com 2,63 metros. A Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), integrada por diversos órgãos municipais e estaduais, acompanha a situação, permanecem mobilizados, com vistorias nas áreas mais próximas ao lago e também junto a arroios.

A orientação é de que moradores de áreas de risco busquem auxílio e abrigo temporário junto a familiares, ou nas estruturas disponibilizadas pela prefeitura. Também deve ser evitada a circulação em locais sujeitos a inundações e enxurradas. Em caso de dúvida ou emergências, podem ser acionados os telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

– Serviços urbanos: a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) atendeu a 13 protocolos de quedas de árvores. Já o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) tirou cinco toneladas de resíduos das ruas próximas ao arroio Mem de Sá, no bairro Jardim do Salso, que transbordou durante a madrugada.

– Saúde: a Unidade de Saúde (US) Ilha da Pintada permaneceu fechada em decorrência de alagamentos. Outras três US e uma farmácia municipal operaram com restrições em razão da instabilidade na rede elétrica e de Internet: US Bom Jesus, US Maria da Conceição, CS Modelo e Farmácia Modelo.

– Água e esgotos: todas as casas de bomba funcionaram plenamente nesta sexta-feira, sendo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Entretanto, em razão do grande volume de chuva, o escoamento foi mais lento do que o normal. As equipes do órgão monitoraram a avenida Ipiranga, que apresenta pontos interditados, durante todo o dia.

– Mobilidade: até o final da tarde, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registrava 14 ocorrências em aberto. Destas, sete ocasionaram o bloqueios total nas vias (seis em razão de acúmulo de água e uma por queda de árvore sobre a fiação elétrica).

Donativos

A Defesa Civil municipal distribuiu donativos para 330 famílias residentes do bairro Arquipélago até a tarde desta sexta-feira. São kits que incluem cestas básicas, produtos de higiene e de limpeza, organizados com apoio do Gabinete da Primeira-Dama, Guarda Municipal, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e entidades parceiras.

O atendimento priorizou áreas de maior risco. A expectativa é de que mais mil famílias sejam atendidas a partir deste sábado (23), na sequência da mobilização.

“Permanecemos empenhados no atendimento às pessoas que residem em áreas de risco. O objetivo é reforçar as entregas”, afirma o coordenador-geral da Defesa Civil, Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior.

Segundo a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), 11 adultos e 15 crianças permaneciam acolhidas nos abrigos provisórios montados na região. As estruturas funcionam na Escola Estadual Alvarenga Peixoto (Ilha dos Marinheiros) e na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem (Ilha da Pintada).

