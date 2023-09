Rio Grande do Sul Freeway deve ter bloqueios de trânsito em dois trechos neste fim de semana

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Interrupções são causadas por testes de carga na rodovia. (Foto: Divulgação/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A realização de testes de prova de carga deve causar bloqueios totais de pista em dois pontos da Freeway neste fim de semana, se as condições climáticas ajudarem. Neste sábado (23), a interrupção está programada entre meio-dia e 19h nas duas alças do viaduto no quilômetro 91,8, em ambos os sentidos, junto à BR-116 na altura da fábrica de fertilizantes Yara e do Hangar da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Já no domingo, durante o período das 7h às 13h, a mesma medida será adotada nas duas pistas sobre a passagem inferior no quilômetro 96,8 (também em ambos os sentidos) junto ao acesso para a avenida Castello Branco, próximo ao DC Shopping Navegantes.

Também nesse ponto, haverá bloqueio na passagem inferior pela rua João Moreira Maciel, que dá acesso à rua Voluntários da Pátria. Em caso de chuva, a programação poderá ser adiada.

Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle de mobilidade da a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vão monitorar a circulação e orientar os motoristas para minimizar os impactos no trânsito. As informações serão atualizadas, em tempo real, por meio das redes sociais da EPTC.

Centro Histórico

Desde a quinta-feira (21), prossegue o bloqueio total ao trânsito de veículos no cruzamento das ruas Doutor Flores com Voluntários da Pátria. O motivo é o avanço das obras de revitalização de parte do Centro Histórico. Não foi divulgado o prazo de duração dos trabalhos.

O semáforo da esquina, localizada nas imediações do “Camelódromo”, permanecerá desligado durante a realização das obras. Também será desativado temporariamente o ponto de táxi da Senhor dos Passos junto ao prédio da antiga loja Hipo Imcosul.

– O sentido da circulação será invertido no trecho da Senhor dos Passos entre a rua Voluntários da Pátria e a avenida Alberto Bins.

– Condutores que trafegarem pela Alberto Bins para acessar a Senhor dos Passos não poderão fazer a conversão diretamente à esquerda. Em vez disso, terão que acessar dobrando à direita uma quadra antes, na rua Pinto Bandeira, depois dobrar à esquerda na rua Voluntários da Pátria e novamente à esquerda na Senhor dos Passos.

Substituição de rede

Já no trecho da Doutor Flores entre Rua da Praia e General Vitorino, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) iniciou na segunda-feira (18) a substituição de redes de água. A obra deve ser concluída até o fim do mês, se as condições climáticas ajudarem. Não há impacto à circulação de veículos.

De acordo com a prefeitura, serão instalados aproximadamente 200 metros de nova estrutura (100 metros em cada lado da via). O novo material consiste em tubulações de plástico resistente, confeccionado em polietileno de alta densidade (Pead) com 100 milímetros de diâmetro.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/freeway-deve-ter-bloqueios-de-transito-em-dois-trechos-neste-fim-de-semana/

Freeway deve ter bloqueios de trânsito em dois trechos neste fim de semana

2023-09-22