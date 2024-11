Rio Grande do Sul Defesa Civil utilizará nova ferramenta de alerta para temporais no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

Celulares emitirão aviso sonoro de 10 segundos e exibirão mensagem de texto que irá sobrepor o conteúdo visualizado na tela Foto: Alex Rocha/PMPA (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul irá implementar uma nova ferramenta de alerta para temporais e desastres extremos e severos no Estado por meio de avisos enviados por meio de telefones celulares.

Segundo o órgão, a ferramenta desenvolvida foi criada em parceria entre a Defesa Civil Nacional e a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para emitir alertas utilizando a rede de sinal de telefonia celular. Uma demonstração do instrumento será feita em 36 cidades gaúchas, no próximo sábado (30).

O primeiro alerta será enviado às 15h aos municípios de Alegrete, Dom Pedrito, Itaqui, Quaraí, Rosário do Sul, Uruguaiana, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Pântano Grande, Capão do Leão, Pedro Osório, Pelotas e São Lourenço do Sul.

O segundo envio, previsto para iniciar às 15h05 será para os municípios de Porto Xavier, Porto Mauá, Barra do Guarita, Iraí, Caxias do Sul, São Vendelino, São Sebastião do Caí, Estrela, Encantado, Cruzeiro do Sul, Muçum, Eldorado do Sul, Igrejinha, Itati, Maquiné, Montenegro, Nova Hartz, Novo Hamburgo, Parobé, Rolante, São Jerônimo, Três Coroas e Três Forquilhas.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, no dia da demonstração todas as pessoas dos municípios receberão o alerta, mesmo que não morem naquela localidade. Além disso, o aviso será recebido mesmo que o telefone esteja configurado para o modo silencioso, ou sem créditos.

No teste, os telefones vão vibrar e emitir um sinal sonoro de um bipe contínuo com duração de cerca de 10 segundos. A mensagem de texto do alerta vai se sobrepor ao conteúdo que estava sendo visualizado na tela e o cidadão só conseguirá continuar utilizando o telefone depois que visualizar o conteúdo.

O novo sistema estará disponível em todo o território gaúcho a partir de 4 de dezembro, e será utilizado apenas em casos de desastres extremos ou severos, que envolvam risco à população.

