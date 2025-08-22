Bruno Laux Defesa da soberania nacional em debate do tarifaço pode favorecer Lula em 2026

Por Bruno Laux | 22 de agosto de 2025

Lideranças do Planalto avaliam que a imagem do presidente Lula pode seguir sendo beneficiada pelo posicionamento favorável do governo à defesa da soberania nacional. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Debate continuado

Lideranças do Planalto avaliam que a imagem do presidente Lula pode seguir sendo beneficiada pelo posicionamento favorável do governo à defesa da soberania nacional no entorno do debate do tarifaço do governo Trump. Há o entendimento de que o assunto deve se estender pelo menos até 2026, mantendo potenciais impactos relevantes nas eleições gerais previstas para outubro do próximo ano.

Elogios ministeriais

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teceu elogios nesta quinta-feira à atuação do colega de Esplanada e vice-presidente Geraldo Alckmin nas negociações no entorno do tarifaço do governo norte-americano. Para o chefe da equipe econômica do governo, Alckmin tem dado “um show de dignidade” nas articulações, atuando como “uma pessoa que sabe se colocar e defender os interesses nacionais”.

Cúpula amazônica

O presidente Lula embarcou ontem (21) para Bogotá, na Colômbia, onde participa nesta sexta-feira da cúpula dos países que integram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. A reunião deve abordar, entre outros temas, as posições dos países amazônicos para a COP 30, além da presença de embarcações de guerra norte-americanas na região caribenha, próximo à Venezuela.

Tramitação facilitada

A Câmara aprovou nesta quinta-feira, em votação simbólica, um requerimento de urgência para o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Considerada prioridade máxima pelo governo Lula, a votação do texto em plenário deve ser agendada em breve, em data a ser definida nas próximas reuniões do Colégio de Líderes.

Aceno ao Executivo

A decisão de Hugo Motta (Republicanos-PB) sobre pautar a urgência do projeto da reforma do IR – que estava pronto para apreciação há semanas – foi interpretada como um aceno do chefe da Câmara ao governo Lula, após a derrota na escolha do comando e relatoria da CPMI do INSS. A celeridade no texto também serviu para o líder parlamentar demonstrar controle da pauta da Casa, após o descumprimento de acordos por nomes da oposição.

Destino indefinido

Apesar da celeridade no entorno da ampliação da isenção do IR, a aprovação do texto no plenário da Câmara ainda é incerta. Parlamentares ainda divergem sobre pontos específicos da medida, em especial sobre questões relacionadas aos descontos tributários a serem concedidos às faixas de isenção.

Acolhimento de repatriados

Em operação do programa “Aqui é Brasil”, o governo federal recebeu nesta semana mais 88 brasileiros repatriados dos Estados Unidos. Acolhidos no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), os cidadãos tiveram acesso a atendimento médico e psicológico, alimentação, kits de higiene pessoal e apoio psicossocial, dentre outros serviços.

Estupro virtual

A CCJ da Câmara aprovou o envio ao plenário do projeto que tipifica no Código Penal o crime de estupro virtual de vulnerável e amplia as penas mínimas já previstas para estupro de vulnerável. Além de manter a proteção a menores de 14 anos e a pessoas sem discernimento por enfermidade ou deficiência mental, o texto estende o alcance da lei para abranger qualquer tipo de deficiência, conforme a terminologia legal vigente.

Informação para todos

O presidente do INSS, Gilberto Waller, minimizou os impactos da vitória da oposição na indicação da relatoria da CPMI do INSS. Em entrevista à CNN, nesta quinta-feira, o chefe da entidade destacou que o instituto pretende colaborar “com quem quer que seja”, garantindo que “quem buscar a informação, vai ter”.

Jovem aprendiz

O Ministério do Trabalho segue com a meta de estabelecer condições para que o Programa Aprendiz, do governo federal, chegue à marca de um milhão de jovens inscritos. Somente no primeiro semestre de 2025, a iniciativa registrou saldo positivo de quase 70 mil contratações, chegando ao total de 668 mil aprendizes ativos.

Aquisição governamental

Integrando as ações brasileiras de reação ao tarifaço dos EUA, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, anunciou nesta quarta-feira que o governo planeja adquirir produtos brasileiros perecíveis, como frutas, peixes e carnes. Os itens serão destinados à merenda escolar, à alimentação das Forças Armadas, aos hospitais, aos restaurantes universitários e aos programas de aquisição de alimentos voltados para populações em situação de insegurança alimentar.

Odontologia móvel

Onze municípios gaúchos recebem nesta semana novas Unidades Odontológicas Móveis do governo federal, integradas ao Novo PAC Saúde. Viabilizadas com investimento de R$ 4,1 milhões, as estruturas devem beneficiar regiões de difícil acesso, ampliando o atendimento odontológico para populações rurais, quilombolas, indígenas, assentadas e outras comunidades vulneráveis.

E-sports na Capital

O prefeito Sebastião Melo sancionou nesta quinta-feira, dentre outros projetos de lei, uma proposta do vereador Márcio Bins Ely (PDT) que institui a Política Municipal de Incentivo à Prática de Esportes Eletrônicos de Porto Alegre. A iniciativa deve viabilizar a criação de competições e exposições voltadas a esse público na Capital, aproveitando o potencial do Brasil enquanto terceiro maior país em audiência de torneios de e-Sports.

Laudo permanente

Sebastião Melo também validou ontem (21) o projeto da vereadora Tanise Sabino (MDB) que impede a recusa de laudo médico pericial que ateste esquizofrenia ou outras psicoses crônicas, em razão da data de emissão. A autora da matéria argumenta que, como tais doenças são tratadas ao longo de toda a vida, não há necessidade de renovação do documento.

Incremento de docentes

A prefeitura de Porto Alegre publicou nesta quinta-feira edital para a contratação de professores e a formação de cadastro reserva para eventuais chamamentos extras. As vagas, atreladas à Secretaria Municipal de Educação, serão destinadas a professores dos Anos Iniciais, da Educação Infantil, de Geografia e de História.

