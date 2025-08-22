Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Colunistas Ex-governadora Yeda Crusius diz que falta um projeto ao PSDB e critica o atual modelo político “onde a lógica é o dinheiro”

Por Flavio Pereira | 22 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Ex-governadora Yeda Crusius revela que está intensificando o debate político incentivando um projeto nacional para tirar o País da crise institucional. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A ex-governadora Yeda Crusius não resistiu muito tempo à disposição, anunciada no ano passado, de desfiliar-se do PSDB e abandonar a militância partidária. Após anunciar esta decisão, aumentaram os convites para palestras e eventos para discutir saídas para a crise brasileira. Ontem, ao participar de um debate na ADCE (Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas) Yeda, cujo nome é cogitado para comandar o PSDB no Estado, respondendo a uma pergunta, admitiu que poderia candidatar-se ao Senado em 2026, “mas desde que dentro de um projeto nacional de país”. Segundo ela, o atual cenário político-partidário preocupa, porque “passou a predominar a lógica do dinheiro, mas essa não é a minha lógica. A lógica social não pode estar baseada em quanto eu ganho com isso”. Uma candidatura, um posto de comando partidário segundo ela, não estão descartados, mas sempre como resultado de diálogo e consenso, sem intervencionismo: “Sempre digo quanto a ser candidata: as peças ainda não estão no tabuleiro. Quando estiverem, eu decidirei. Depende como o tabuleiro vai ser montado e das peças do tabuleiro. Porque só irei escolher um cargo de disputa eleitoral se eu tiver em vista que aquilo é um projeto para conversar melhor com o mundo”.

Ministra, deputada federal, governadora

Economista, professora com destacada carreira acadêmica, sua história política começou a partir de 1990, quando se filiou ao PSDB. Em 1993, tornou-se ministra do Planejamento, Orçamento e Coordenação no governo do presidente Itamar Franco. No ano seguinte, foi eleita deputada federal pelo Rio Grande do Sul, cargo que manteve por quatro mandatos, sagrando-se como uma das parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Nesse meio tempo, foi uma das fundadoras do Secretariado Nacional da Mulher/PSDB, além de presidente do Instituto Teotônio Vilela (ITV), responsável pela formação política e formulação programática do partido. Em 2006, se tornou a primeira mulher eleita governadora do Estado do Rio Grande do Sul. Liderou então o projeto de desenvolvimento que conquistou o Déficit Zero em 2008, com um registro de altas taxas de crescimento do PIB, melhoria em todos os indicadores sociais e novos projetos de infraestrutura e investimentos. Ontem à tarde, a ex-governadora conversou com o colunista sobre os seus projetos.

Yeda diz que “estou dialogando muito, buscando um projeto de consenso”

Yeda Crusius disse que tem conversado muito com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, com deputados e com possíveis candidatos às eleições de 2026. Segundo ela, “tenho dialogado com grupos que buscam se organizar tentando, se juntar para a construção de um consenso, mesmo que ele passe por um evento eleitoral.” Ela deseja, na política, “que outras pessoas possam fazer aquilo que eu tive oportunidade de fazer: seguir um rumo, ter um projeto, seguir uma agenda”.

Segundo Yeda, a realidade obriga a uma discussão sobre um projeto para o país, “porque, de repente a Constituição não vale mais, nem as regras processuais? Tem que haver um respeito institucional, e não pode tardar, aquilo que o consenso criou a partir de uma Constituição. Ela – a Constituição – está sendo machucada”, comenta.

Yeda disse ao colunista que “tenho conversado muito com muitos interlocutores. Lá atrás, conversei com o Zema – governador Romeu Zema, de Minas Gerais – “argumentando, ajudando e sugerindo porque acho que temos que somar grupos. Grupos que queiram buscar uma solução e um novo caminho que detenha esse processo que está levando para baixo a qualidade das democracias.”

Sinais de mudanças

“Tem muita coisa boa acontecendo no Congresso. Veja o que aconteceu esta semana na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o vergonhoso roubo dos aposentados do INSS onde a oposição derrotou o governo, e mostrou vitalidade. Isso foi um indicador de que ainda podem ser formadas maiorias para enfrentar esse jogo de tirar de quem tem menos, como foi esse roubo do INSS”, afirma a ex-governadora.

Yeda Crusius mostra estar atenta e também identifica esses sinais em outros segmentos: veículos de comunicação, streamings e várias plataformas dinâmicas de comunicação. “Por isso eu vejo com esperança que esse quadro de mudanças não demore muito para ser encaminhado.”

Yeda diz que “o que está faltando para o PSDB é um projeto”

Yeda Crusius diz que sua decisão sobre a forma como vai atuar na política não deve demorar. Ela explica: “Vejo a política como construção de confiança mútua. Em que alguns exercem algumas posições. Não pode pensar em construir um futuro baseado numa convivência de desconfiança”. Mas a definição sobre a forma como ela poderá colaborar precisará acontecer logo: “pois em 2026 teremos uma campanha, que exige uma pré-campanha”. E comenta sobre o esvaziamento do PSDB:

“Alguns estão indo embora porque não estão enxergando rumo no partido. Outros, para continuar um projeto em outro partido que sirva às suas demandas eleitorais. O que está faltando ao PSDB é um projeto. Disso eu não tenho dúvida. Nas conversas com o presidente Marconi Perillo entendemos que é preciso decidir, ter coragem para fazer: decidirmos ir para a disputa eleitoral, nem que seja sozinhos, para honrar nossas raízes democráticas”, afirma Yeda.

* Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Colunistas

Defesa da soberania nacional em debate do tarifaço pode favorecer Lula em 2026
https://www.osul.com.br/ex-governadora-yeda-crusius-diz-que-falta-um-projeto-ao-psdb-e-critica-o-atual-modelo-politico-onde-a-logica-e-o-dinheiro/ Ex-governadora Yeda Crusius diz que falta um projeto ao PSDB e critica o atual modelo político “onde a lógica é o dinheiro” 2025-08-22
Deixe seu comentário

Últimas

Brasil Ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 28 milhões
Esporte Botafogo perde para a LDU e está eliminado da Libertadores
Mundo Governo Trump informa que pode cassar vistos de estrangeiros que já tenham entrado nos Estados Unidos
Política Silas Malafaia fica em silêncio na Polícia Federal e diz que vai falar após saber de teor do inquérito
Rio Grande do Sul Trensurb retomará operação total entre Porto Alegre e Novo Hamburgo a partir da próxima semana
Política Alexandre de Moraes tem cartões bloqueados após sanção da Lei Magnitsky
Economia Expoagas 2025 encerra com R$ 795 milhões em negócios
Política Bolsonaro recebeu R$ 30,5 milhões em um ano, diz relatório da Polícia Federal
Política Rejeição a Lula cai para 51% e a Tarcísio sobe para 39%; Tarifaço desgastou Tarcísio, avalia diretor da pesquisa Quaest
Política CPI do INSS quer ouvir todos ministros da Previdência desde governo Dilma
Pode te interessar

Bruno Laux Defesa da soberania nacional em debate do tarifaço pode favorecer Lula em 2026

Colunistas SOS sertão

Bruno Laux Senado aprova acordo que fortalece integração entre municípios nas fronteiras com Argentina, Paraguai e Uruguai

Cláudio Humberto CPMI do INSS já tem quase 600 apurações na mira