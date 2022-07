Mundo Defesa de Bolsonaro afirma à Justiça Eleitoral que críticas às urnas fazem parte de um “debate de ideias”

29 de julho de 2022

Jair Bolsonaro ao lado da primeira-dama, Michelle. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A defesa do presidente Jair Bolsonaro afirmou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que o discurso do chefe do Executivo durante encontro com embaixadores, em Brasília, não teve caráter eleitoral e que as críticas às urnas eletrônicas fazem parte de um “debate de ideias” para aprimorar o sistema de votação no Brasil.

A reunião com os embaixadores aconteceu no dia 18 deste mês. Na ocasião, Bolsonaro recebeu representantes de diversos países no Palácio da Alvorada e repetiu suspeitas, já desmentidas por órgãos oficiais, sobre as eleições e a segurança das urnas eletrônicas.

Após o encontro, partidos de oposição acionaram a Justiça, entre eles PDT, Rede e PCdoB e PT. A manifestação dos advogados do presidente foi entregue ao TSE na quinta-feira (28), atendendo a uma determinação do presidente da Corte, ministro Edson Fachin. A defesa de Bolsonaro também negou que houve propaganda eleitoral antecipada na reunião.

“O presidente da República reafirma a confiança no sufrágio popular, mas resguarda o direito de apresentar seus legítimos questionamentos, sempre imbuído do espírito de contribuição com o processo de avaliação do sistema eleitoral brasileiro, especialmente considerando o que Sua Excelência entende relevante do teor do Inquérito Policial 1361/2018-4 da Polícia Federal e da auditoria que ainda está em curso no Tribunal de Contas da União”, afirmaram os advogados.

No domingo (24), o PL, partido de Bolsonaro, também atendeu ao pedido de Fachin e enviou uma manifestação afirmando que não houve propaganda eleitoral antecipada no encontro do presidente com os embaixadores.

