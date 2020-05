A manifestação foi apresentada no âmbito do inquérito que tem Mello como relator e apura suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na autonomia da PF (Polícia Federal). A reunião foi citada por Moro como prova das supostas irregularidades.

Para a defesa de Moro, “a reivindicação pela publicidade total da gravação trará à luz inquietantes declarações de tom autoritário inviáveis de permanecerem nas sombras, pois não condizem com os valores estampados de forma categórica no artigo 5 da Constituição Federal de 1988. Novamente, invocando seu magistério perene e vital para a manutenção da ordem democrática do Estado de Direito, por ocasião de pronunciamento pela passagem do décimo aniversário da investidura do ministro Dias Toffoli no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal”.