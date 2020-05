Futebol Clubes aprovam proposta por retomada do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

Votação nesta quarta-feira (13) definiu aprovação Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Conforme divulgado no site oficial da Federação Gaúcha de Futebol, em reunião virtual realizada na tarde desta quarta-feira (13), foi aprovada a proposta que a FGF apresentou aos clubes para a retomada do Gauchão Ipiranga 2020. Com aceitação unânime entre os 12 dirigentes, o documento será encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, Ministério Público (MP-RS) e Secretaria Nacional de Esportes para validação.

As deliberações sugeridas pela Federação Gaúcha de Futebol observam a aplicação do protocolo de segurança desenvolvido pela entidade e a realidade econômica dos times que disputam a competição.

Entre as readequações estão:

Período-base para retomada da competição entre metade de julho e início de agosto;

– Contratações livres (salvo casos de atletas que já atuaram na edição deste ano do Gauchão);

– Nenhuma equipe rebaixada este ano e quatro descensos em 2021.

No encontro virtual do dia anterior, os dirigentes já acenavam positivamente com a proposição. Só não houve conclusão da sessão porque um dos representantes teve que se ausentar.

A data para a retomada da disputa do campeonato estadual acompanhará a definição do calendário do futebol brasileiro e estará condicionada à liberação dos órgãos governamentais e autoridades sanitárias.

O Gauchão Ipiranga 2020 foi suspenso em 16 de março, em razão da pandemia de coronavírus. Há três rodadas da Taça Francisco Novelletto Neto (2º turno) pendentes, além dos confrontos de semifinal e final. Caso o vencedor não seja o Caxias (campeão do 1º turno), haverá, ainda, a disputa da finalíssima.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

