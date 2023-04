Política Definição sobre o Gabinete de Segurança só sairá quando Lula voltar da Europa

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

Foto: Reprodução de vídeo

Durante sua visita a Portugal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que decidirá sobre o futuro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) quando voltar ao Brasil e que a decisão sobre uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) é do Congresso Nacional.

“Eu não decido sobre CPI. É por conta do Congresso Nacional, que decide quando quiser decidir e faz o que quiser fazer. O presidente não vota no Congresso Nacional, eu não voto no Senado e não voto na Câmara”, disse. “E o GSI, quando eu voltar vou tomar a decisão que achar mais importante para o Brasil.”

Necessária

Em coletiva de imprensa conjunta com o presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, Lula foi questionado se o GSI deve continuar existindo e se considerava necessária a CPMI para investigar os atos criminosos do 8 de janeiro.

Antes de responder, ele disse não gostaria de perguntas referentes à política interna brasileira neste momento. “Perguntas sobre o Brasil seria bom se fossem feitas para mim quando eu voltar ao Brasil. Ficar respondendo perguntas de problemas internos não é muito justo para quem está ouvindo aqui”, falou antes de responder.

Definição sobre o Gabinete de Segurança só sairá quando Lula voltar da Europa

2023-04-22