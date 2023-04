Porto Alegre Expochurrasco acontece neste sábado no Parque Harmonia em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

O evento irá proporcionar uma experiência completa, iniciando ao meio-dia e com sete horas de degustação dos mais variados cortes da carne. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

Neste sábado (22) o Parque Harmonia sedia o Expochurrasco 2023. O evento é realizado pela Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac) com apoio da prefeitura.

Os portões do parque abrem às 12h. O Expochurrasco irá proporcionar uma experiência completa, com sete horas de degustação dos mais variados cortes da carne. Estão confirmadas as presenças de chefs de todas as regiões do Brasil e do exterior. Mais de 60 empresas expositoras do churrasco e 25 startups e food techs ligadas à inovação em proteína animal estarão no local. Informações sobre ingressos e acesso ao evento neste link.

Doação

A organização do evento irá doar 500 quilos de carne à Secretaria de Desenvolvimento Social (SMDS) para ser distribuída entre 11 entidades parceiras que atuam nas áreas da infância, segurança alimentar, proteção a mulheres vítimas de violência e idosos. “O governo municipal tem incluído a agenda social nos grandes eventos da cidade, o que inclui o Expochurrasco. E, neste momento, a falta de proteína animal e os elevados custos têm tornado isso um desafio para as instituições continuarem a qualidade do seu atendimento”, destaca o secretário da SMDS, Leo Voigt.

Prefeitura

A prefeitura e a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) terão estande no evento. A SMDET irá prestar atendimentos ao público sobre os pontos turísticos da Capital, além da gastronomia e da hotelaria. “Porto Alegre está no caminho dos grandes eventos, e isso é muito importante para mantermos a economia sempre em movimento. Esperamos receber muitos turistas e entusiastas do churrasco”, convida a titular da SMDET, Julia Tavares.

O Expochurrasco terá ainda shows com a gaúcha Luiza Barbosa, às 15h, e a paranaense Bia Sosek, às 17h. O cantor Michel Teló sobe ao palco às 19h, para encerrar o evento.

Expochurrasco acontece neste sábado no Parque Harmonia em Porto Alegre

2023-04-22