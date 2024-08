Porto Alegre Definida a empresa que irá elaborar projetos em comportas do sistema contra cheias em Porto Alegre

O objetivo é desenvolver projetos de novas comportas - similares às da avenida Mauá - nas passagens 11, 12 e 14

Foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre dessa segunda-feira (26), a definição da empresa que atuará junto ao Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) na elaboração de novos projetos para as comportas que integram o sistema de proteção contra cheias do município.

O objetivo é desenvolver projetos de novas comportas – similares às da avenida Mauá – nas passagens 11, 12 e 14. A empresa também fará a revisão das vedações dos demais portões. Paralelamente, o Dmae planeja o fechamento permanentemente, com concreto armado, de até oito do total de 14 comportas do sistema nos próximos meses.

Reconstrução – O Plano Estratégico de Reconstrução de Porto Alegre foi estruturado em seis eixos: recuperação da infraestrutura e equipamentos públicos, habitação de interesse social, projetos urbanos resilientes, recuperação de atividades empresariais e financiamentos, adaptação climática e monitoramento e transparência.

Em 5 de julho, a prefeitura instituiu, por lei, o Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, que tem o objetivo de atuar como um facilitador na integração dos órgãos municipais.

