Porto Alegre Novo sistema de alerta para riscos climáticos e plano de preparação para desastres serão apresentados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Também será dada a ordem de início para elaboração do PPMDC (Plano de Preparação e Mitigação de Desastres Climáticos) Foto: Giulian Serafim/PMPA

O Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática da Prefeitura de Porto Alegre, em conjunto com a Defesa Civil Municipal, apresentará os detalhes e assinará a ordem de início da implantação de Sistema de Medição, Monitoramento e Alerta para Riscos Climáticos da cidade. Será nesta quarta-feira (28), às 9h, no Instituto Caldeira (Travessa São José, 455 – Navegantes).

Também será dada a ordem de início para elaboração do PPMDC (Plano de Preparação e Mitigação de Desastres Climáticos) com a definição de rotas de fuga, centros de abrigo, centros de doações e logística de transporte para eventos climáticos extremos.

Recolhimento de resíduos

A prefeitura publicou nesta segunda-feira o edital de chamamento público para a contratação de empresas para transporte de resíduos sólidos do desastre natural. Esses resíduos estão alocados nos terrenos de bota-espera localizados na avenida da Serraria, 2517, no bairro Espirito Santo, e no sambódromo (avenida Élvio Antônio Filipetto, no bairro Rubem Berta) e serão transportados ao aterro de inertes de Santo Antônio da Patrulha.

Bota-espera são áreas próximas das regiões inundadas, onde o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) descarrega os materiais recolhidos. O peso estimado dos resíduos depositados no local é de 19.615 toneladas. O serviço terá prazo de execução de 30 dias nos dois locais, conforme o Termo de Referência, a contar da ordem de início. A contratação emergencial engloba a carga e transporte de resíduos gerados pelo desastre climático, com fornecimento de equipamentos, caminhões, respectivos operadores e motoristas e mão de obra.

2024-08-26