Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

Alterações se concentram na região da avenida Protásio Alves com rua Ary Tarragô. (Foto: Reprodução/Google)

A partir desta quinta-feira (10), na Zona Leste de Porto Alegre, o trânsito de veículos será modificado no trecho da avenida Protásio Alves próximo à rua Tenente Ary Tarragô. A alteração faz parte de uma contrapartida do grupo empresarial Zaffari para inauguração do empreendimento Cestto Atacadista o bairro Alto Petrópolis.

Motoristas que trafegam pela Protásio no sentido Centro-Bairro passarão a contar com uma nova opção de conversão à esquerda, tanto para Ary Tarragô quanto para o acesso ao hipermercado. Ao utilizar as novas vias e a rotatória recém-implantada, será possível realizar o acesso de forma mais direta, sem a necessidade de retornos ou desvios prolongados.

Com a nova configuração, a Ary Tarragô não cruzará mais a Protásio. Os motoristas que precisarem acessar a avenida em direção ao bairro deverão seguir em direção ao Centro, até o retorno na altura do Beco Souza Costa, onde será possível fazer a conversão segura.

A avenida Mãe Apolinária Matias Batista também terá bloqueado seu cruzamento com a Protásio. Para alcançar a Ary Tarragô, os condutores oriundos da Mãe Apolinária deverão acessar as transversais à esquerda, até o Beco Souza Costa, de onde será possível alcançar a Protásio em direção à Ary Tarragô.

Outra novidade é que a rua Euclides Triches, que anteriormente operava em mão-dupla, terá sentido único em direção à Protásio Alves.

Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vão monitorar o trânsito, orientar os motoristas. Se necessário, serão realizados ajustes para minimizar o impacto nas vias públicas da região.

(Marcello Campos)

2025-04-08