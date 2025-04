Mundo Pesquisa Quaest diz que 43% dos brasileiros têm uma imagem negativa de Trump

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

Levantamento foi feito no final de março, antes de Trump anunciar o tarifaço. (Foto: Reprodução/Bloomberg)

Pesquisa Quaest divulgada nessa terça-feira (8) aponta que 43% dos brasileiros têm uma imagem negativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto 22% o veem de forma positiva.

A percepção sobre os Estados Unidos piorou: 41% dos entrevistados têm uma imagem desfavorável do país, contra 24% da rodada anterior, em março de 2024 — quando Trump ainda não era presidente. Já a imagem favorável dos EUA caiu de 58% para 44% no mesmo período.

Com isso, passou a haver um empate técnico entre a parcela da população brasileira que tem imagem negativa e a que tem imagem positiva dos EUA (antes, os que tinham imagem positiva eram maioria).

A imagem de Donald Trump é mais negativa do que positiva entre homens e mulheres, católicos e evangélicos, e em todos os recortes por faixa etária, raça, escolaridade e renda familiar.

A única exceção está entre os eleitores que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2022: nesse grupo, 44% têm uma visão positiva de Trump, contra 20% que o avaliam negativamente. Já entre os eleitores de Lula, a percepção é amplamente negativa — 61% veem o ex-presidente americano de forma desfavorável, enquanto apenas 8% têm uma opinião positiva sobre ele.

— Opinião sobre os EUA:

* Favorável: 44%

* Desfavorável: 41%

* Não sabem ou não responderam: 15%

Ao se observar os dados por recorte de voto no segundo turno das eleições de 2022, nota-se uma inversão nas opiniões dos eleitores de Lula em relação à pesquisa anterior, feita em março de 2024, ainda sob o governo do democrata Joe Biden. Antes, 50% dos eleitores de Lula tinham uma visão favorável dos EUA; agora, esse índice caiu para 27%. Já a fatia com opinião negativa subiu de 32% para 57%.

Ao se observar os dados por recorte de voto no segundo turno das eleições de 2022, nota-se uma inversão nas opiniões dos eleitores de Lula em relação à pesquisa anterior, feita em março de 2024, ainda sob o governo do democrata Joe Biden. Antes, 50% dos eleitores de Lula tinham uma visão favorável dos EUA; agora, esse índice caiu para 27%. Já a fatia com opinião negativa subiu de 32% para 57%.

Entre os eleitores de Bolsonaro, a maioria segue com percepção positiva dos Estados Unidos, apesar de uma leve oscilação dentro da margem de erro no último ano: o índice favorável passou de 71% para 69%. Já a taxa dos que têm visão negativa subiu de 16% para 20%, também dentro da margem de erro.

O levantamento ouviu 2.004 pessoas entre 27 e 31 de março, antes do Dia da Libertação, como Trump chamou o anúncio de tarifas de importação adicionais para quase todos os países do mundo, mas depois que o presidente do EUA já havia iniciado o aumento de algumas taxas (como as aplicadas sobre o aço e o alumínio, exportados pelo Brasil para lá.)

Reação ao tarifaço

Outro tema investigado pela pesquisa é como os brasileiros esperam que o governo reaja ao tarifaço aplicado por Trump. A maior parte dos brasileiros, grupo que soma 53%, espera que a reação do Brasil venha por meio do diálogo. Os que defendem a retaliação são 33%.

— Veja os números

* Deveria tentar reverter a situação pela diplomacia: 53%

* Deveria taxar os produtos americanos de volta: 33%

* Não sabem ou não responderam: 14%

A maioria dos brasileiros defende que o País adote uma postura diplomática em relação aos Estados Unidos. Essa preferência pela diplomacia é majoritária entre homens e mulheres, em todas as faixas etárias, níveis de escolaridade e faixas de renda.

A única exceção aparece entre os eleitores de Lula. Nesse grupo, há um empate técnico — dentro da margem de erro de quatro pontos percentuais — entre os que preferem manter o diálogo (46%) e os que defendem uma retaliação ao governo norte-americano (41). Entre os eleitores de Bolsonaro, 64% defendem diplomacia, ante 24% que querem retaliar os EUA. (Com informações da Folha de S.Paulo)

